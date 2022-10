No, non è il solito tiramisù! Sostituisci questi ai biscotti e gustati quest’incredibile novità: è buonissimo

Non è la ricetta del ‘classico’ tiramisù: sostituisci questi ai soliti biscotti e gustati quest’incredibile novità, bontà assoluta.

Ci è capitato tantissime volte di parlarvi di ricette alternative e di spiegarvi quanto queste, nonostante differiscano dall’originale, sono ugualmente da leccarsi i baffi. Non solo, quindi, una gustosissima cioccolata light, ma anche un alto e soffice ciambellone ‘consentito’ anche per chi è a dieta. Si tratta di ricette che si allontanano da quella tradizionale, ma che hanno lo stesso un ottimo sapore. Se adesso vi dicessimo che c’è la possibilità di differenziare anche il tiramisù e di renderlo ugualmente buonissimo, ci credereste?

Il tiramisù è uno di quei dolci che fa uscire tutti i pazzi! Ce ne sono di diversi, ma tutti hanno un punto in comune: la bontà! Che si faccia col caffè e col cacao amaro, coi frutti freschi o molto altro ancora, ogni versione di questo dolce riesce sempre a mettere d’accordo tutti. Anche questa ricetta ‘alternativa’ che abbiamo appena scoperto lo farà, ne siamo certi! Il procedimento da eseguire è semplicissimo e, soprattutto, molto simile alla versione classica del tiramisù, ve lo garantiamo. Quello che, infatti, dovete fare non è altro che sostituire questi ai ‘classici’ biscotti. Siete pronti a saperne di più? A noi già è venuta l’acquolina in bocca!

Prova così questo tiramisù ‘alternativo’: il sapore è buonissimo, che novità!

Vi è mai capitato di voler provare una ricetta completamente nuova del tiramisù, ma di non sapere come procedere? Da oggi, potete farlo senza problemi! Abbiamo appena scoperto, infatti, un modo decisamente alternativo di preparare questo ‘famoso’ dolce, che sicuramente farà felici tutti. Vi assicuriamo, sarà facile e veloce da preparare e gustosissimo da assaggiare.

Gli ingredienti da preparare sono leggermente diversi dal tiramisù classico! Non vi occorreranno, infatti, dei classici savoiardi o la crema al mascarpone, bensì fette biscottate e yogurt greco. Clamoroso, non trovate? Come darvi torto! Si tratta, infatti, di una ricetta super light che può essere sfruttata anche da chi è attento alla linea, ma non vuole rinunciare a qualcosa di buono. Scopriamo insieme tutto quello che occorre:

1 vasetto di yogurt greco; Latte; Caffè; 3/4 fette biscottate; Se volete, cacao amaro.

Se gli ingredienti che ci occorrono sono pochi e facili da rintracciare, altrettanto semplicissimo è il procedimento da eseguire:

Dopo aver disposto il caffè lasciato raffreddare in un ciotola, aggiungeteci del latte; Prendete una delle vostre fette biscottate scelte, bagnatela leggermente in questo miscuglio (non inzuppatele troppo, vi raccomandiamo) ed adagiatela su un piatto ricoprendola di yogurt greco; Ripetete il procedimento per quante fette biscottate avete scelto, mentre l’ultima decoratela con del cacao amaro; Mettetelo in frigo per almeno due ore;

Il vostro ‘tiramisù’ alternativo è pronto ed è pronto a deliziarti.

Cosa aspetti? Per lo spuntino del pomeriggio prova questo delizioso dessert.