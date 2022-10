Viso perfettamente idratato con questo rimedio naturale: ce l’hai sicuramente a casa

Con l’abbassarsi delle temperature, la pelle può seccarsi molto più facilmente: con questo rimedio naturale riavrai un viso super idratato.

Più di un make-up impeccabile e di una buona eredità genetica, ciò che è davvero essenziale per la pelle del viso e di altre parti del corpo è sicuramente una corretta idratazione. La quantità di acqua contenuta nei tessuti cutanei è fondamentale per preservare diverse funzioni della pelle e difenderla formando un mantello acido in grado di fare da barriera.

Tutti sappiamo quante implicazioni possa avere questo processo sul rallentamento dell’invecchiamento: una pelle secca ed asciutta avrà uno strato corneo più sottile e meno plastico. Tra le cause principali ci sono certamente i lavaggi che rimuovono una parte del mantello idro-lipidico indebolendo le difese cutanee.

Da qui, l’importanza di sopperire a questo inconveniente con dei cosmetici appropriati. Tanto che, prima di truccarsi il viso si dovrebbe sempre provvedere ad idratarlo con un detergente adatto ed un tonico per eliminare le impurità e preparare la pelle alle sostanze contenute del make-up.

Superfluo sottolineare quanto sia indispensabile struccarsi ogni sera prima di andare a dormire: restare con fondotinta, phard, mascara, ombretto e quant’altro non favorisce certo una rigenerazione della cute!

Per quanto riguarda i prodotti utili a garantire una buona quantità d’acqua, non è affatto necessario ricorrere a quelli in commercio: ce ne sono diversi che possono sostituirli egregiamente e senza farci spendere un euro. Ci riferiamo ovviamente a quelli naturali, che quasi sempre hanno proprietà preziosissime per la nostra salute e la nostra bellezza. A questo proposito, vogliamo svelarvi cosa utilizzare per rendere il vostro viso perfettamente idratato.

Viso idratato come mai prima d’ora: il rimedio naturale a cui non avevi pensato

E se vi dicessimo che per una pelle splendente e luminosa basta una semplice mela? Abbiamo visto, ad esempio, quanto sia fortemente capace di idratare l’olio d’oliva, ma anche il frutto forse più conosciuto e consumato al mondo possiede qualità davvero uniche per il nostro benessere. Ricca di antiossidanti, tra cui la potentissima quercetina ed il polifenolo, la sua buccia è una valida alleata per contrastare l’invecchiamento precoce della pelle.

Per questo motivo, vi consigliamo di non buttare le loro bucce ma di riutilizzarle proprio per la vostra beauty-routine. Precisiamo che, essendo la parte del frutto maggiormente esposto a pesticidi e fitofarmaci, è consigliato riciclarle solo se siete sicuri della provenienza delle vostre mele o se si tratta di mele biologiche.

Tornando al trattamento di bellezza di cui vi parlavamo, potete usare le bucce per creare in poche mosse una lozione da applicare sul viso. Fatele bollire le bucce in mezzo litro di acqua per circa un quarto d’ora. Dopo aver filtrato, lasciate raffreddare e con un batuffolo di cotone tamponate il viso.

Non c’è che dire, la cara vecchia mela non ci tradisce mai!