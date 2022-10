Una merenda da re: le focaccine al cioccolato che si preparano in pochi minuti e senza forno

La ricetta per una merenda al sapore di cioccolato realizzabile in pochissimi minuti: queste focaccine conquisteranno davvero tutti.

Cosa c’è di meglio che una golosa merenda a base di Nutella per allietare i pomeriggi autunnali? Quasi nulla, è vero: proprio per questo, vogliamo illustravi come preparare delle deliziose focaccine dolci al cioccolato veloci e facili, con pochi ingredienti e senza bisogno di accendere il forno. Troppo bello per essere vero? Assolutamente no, guardate qua!

Se anche voi amate i sapori semplici sia per quanto riguarda i piatti salati che per quanto riguarda quelli dolci, questa ricetta è proprio ciò che fa per voi. Realizzarle sarà un gioco da ragazzi ed è l’ideale quando avete poco tempo ma non volete comunque rinunciare ad un gusto davvero unico. Prima di elencarvi gli ingredienti e i passaggi, se preferite maggiore leggerezza, al posto del lievito potete tranquillamente usare il bicarbonato di sodio. Invece, al posto dello zucchero velato potrete optare per quello semolato. Addirittura, è possibile mettere l’acqua invece del latte.

In precedenza vi abbiamo suggerito due idee super veloci da prendere in considerazione quando magari non avete tempo a sufficienza per pensare al dessert se avete ospiti a cena. Oppure semplicemente quando volete concedervi una coccola. Se vi siete persi la ricetta della mug cake al cioccolato e dei buonissimi Nutellotti, vi consigliamo di recuperarle, vi saranno utilissime! Pronti allora a scoprire come preparare le focaccine?

Come preparare le focaccine al cioccolato: pochi ingredienti e tanta bontà!

Diciamoci la verità: il cioccolato, e soprattutto la Nutella, è uno dei punti deboli per quasi tutti noi quando si tratta di cibo. Se però preferite, potete sostituire la famosissima crema Ferrero con la crema di nocciole fatta in casa oppure con quella pasticcera: il risultato sarà comunque strepitoso. E poi, vogliamo sottolineare la comodità di non dover infornare?

Ecco tutto ciò che vi occorre per realizzare 9 focaccine:

Farina 250 gr

Lievito in polvere 5 gr

Olio di semi 25 ml

Estratto di vaniglia 1 cucchiaino

Latte 150 ml

Zucchero a velo 50 gr

Crema di nocciole q.b.

Impastate la farina, lo zucchero a velo, l’estratto di vaniglia, l’olio di semi ed il latte. Stendete l’impasto e formate dei cerchi con uno stampo circolare. Bagnate questi dischetti con l’acqua e al centro di ciascuno mettete un cucchiaino di Nutella. Coprite ogni dischetto con un altro e chiudete bene i bordi. Fate cuocere le focaccine in padella con l’olio di semi per 10 minuti avendo cura di rigirarle su entrambi i lati.

Le focaccine possono essere conservate per 1 giorno all’interno di un contenitore ermetico.

Un’idea davvero furba da sfruttare per la merenda del pomeriggio oppure a colazione: scommettiamo che i vostri risvegli al mattino saranno molto più piacevoli?