Succede sempre quando sbucci le castagne: prova questo trucco furbissimo e risolverai un ‘brutto’ problema

Questo ‘brutto’ problema succede ogni volta che si sbucciano le castagne: prova questo trucco furbissimo e gli dirai addio per sempre.

Salutata per sempre la bella stagione, abbiamo dato il benvenuto all’autunno e, soprattutto, ai suoi sapori. Sono davvero tantissimi quelli che si propagano nell’aria con l’arrivo dei primi freddi, ma quello che è il più caratteristico di queste periodo è sicuramente quello delle castagne. Si tratta di un frutto amatissimo sia dai più piccoli che dai più grandi e che permette la preparazione di diversi succulenti piatti.

Che siano le ‘classiche’ caldarroste, cucinate insieme ad un legame come zuppa oppure non alla ‘solita’ maniera, le castagne riescono a mettere subito d’accordo tutti. Il loro sapore è squisitissimo – e su questo non abbiamo dubbi – ma siamo certi che anche voi siete riusciti a rintracciare una ‘pecca’. Si tratta di un ‘brutto’ problema che si verifica ogni volta che si sbuccia il frutto e che arreca non poco fastidio a chi sta facendo questa operazione. Di che cosa parliamo? La risposta è semplicissima: le dita nere! Vi è mai capitato, infatti, di sbucciare le castagne e di ritrovarvi con le dita nere? Vi sveliamo un trucco furbissimo che rimediare a questo spiacevolissimo inconveniente.

Prova anche tu questo trucco furbissimo con le castagne e risolverai un fastidioso problema

Chi lo dice che solo le cipolle possono avere degli ‘effetti’ sulle proprie mani? Anche quando si sbucciano le castagne, infatti, si è soliti notare delle ‘conseguenze’. Certo, in questo caso l’odore che ne resta tra le dita è davvero piacevolissimo. Quello che, invece, provoca non poco fastidio è proprio il nero che questo tipo di frutto può generare sulle mani al momento della loro preparazione. Come si può rimediare, quindi, a questo fastidiosissimo problema? Pensare di non sbucciare più la castagne, diciamoci la verità, è davvero impensabile. Non si può affatto pensare, infatti, di rinunciare alla golosità di questo frutto solo per evitare che si anneriscano le mani. Com’è possibile rimediare, quindi? La risposta è davvero semplicissima: c’è un piccolo trucco che permette alle mani non solo di non annerirsi, ma di rimanere completamente intatte nel momento della sbucciatura della castagne.

Se anche voi avete notato che le vostre mani hanno cominciato ad annerirsi quando avete iniziato a sbucciare la castagne, non dovete fare altro che utilizzare un ‘semplicissimo’ limone. Clamoroso, non trovate? Avete pienamente ragione! Sembrerebbe proprio che se iniziate a strofinare sulle vostre mani un po’ di limone quando farete questa pratica, il nero verrà completamente ridimensionato.

Da come si capisce, quindi, si tratta di un trucco semplice e veloce che può prevenire un ‘brutto’ problemi. Quanti di voi lo sapevano? E, soprattutto, quanti di voi lo proveranno?