Per una volta metti da parte le solite polpette: prepara queste, faranno gola a grandi e piccini

Solo per una volta metti da parte la ‘classiche’ polpette di carne e prepara questa ‘variante’: vedrai che faranno gola sia a grandi che a piccini.

È, senza alcun dubbio, proprio questo uno dei piatti più amati da piccoli e grandi: le polpette di carne! Facilissime da preparare ma super gustose da assaggiare, queste ‘palline’ più o meno grandi di carne macinata fanno gola a chiunque. Se vi dicessimo che abbiamo appena scoperto una variante che farà innamorare ancora più tutti?

Ci è capitato già diverse volte di raccontarvi quanto sia divertente ed incredibile distaccarsi dalle ricette classiche dei nostri amati piatti e di provarne alcune completamente nuove. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo proposto un’alternativa alla classica pasta e ceci. Oppure, un’insolita parmigiana di melanzane. Per questo primo mercoledì di Novembre, invece, vogliamo riproporvi qualcosa di strabiliante che vede come materia prima le polpette. Tutti sono soliti mangiare le ‘solite’, quindi quelle con la carne. Oggi, invece, vogliamo raccontarvi una valida alternativa, che farà gola ai più grandi che ai piccini. Le preparazione è semplicissima, ma vi assicuriamo che il gusto che ne uscirà fuori è pazzesco!

Non sono le classiche polpette di carne: prova questa ‘variante’, vedrai che novità pazzesca

Se anche voi impazzite per la classiche polpette di carne, non potrete fare a meno di apprezzare anche questa incredibile variante. Si tratta di qualcosa di pazzesco, che non ha niente a che vedere con la solita carne macinata ma con un prodotto di cui tutti ne vanno matti: il formaggio! Sì, è proprio questa la ricetta che vogliamo proporvi oggi: polpettine di formaggio!

Vi assicuriamo che preparare queste polpettine di formaggio non ci vorrà assolutamente nulla, ma la cosa più importante da sapere è che i vostri bimbi impazziranno per questa ricetta. Procediamo, però, con ordine: scopriamo dapprima quali sono i suoi ingredienti e il procedimento.

300 grammi di pecorino;

300 grammi di provolone;

100 grammi di mollica di pane;

Prezzemolo quanto basta;

2 uova;

Pizzico sale fino;

Detti gli ingredienti, non ci resta che spiegarvi passo dopo passo il procedimento da eseguire. Vi assicuriamo: sarà un gioco da ragazzi:

Grattugiare sia il provolone che il pecorino finemente ed inserirli all’interno di un recipiente bello capiente;

Frullare, nel frattempo, la mollica fino a ridurla in polvere;

Aggiungere il composto ottenuto al formaggio grattugiato insieme alle due uova, prezzemolo, il pizzico di sale e, se volete, un po’ di pepe;

Mescolate tutto bene bene e successivamente iniziate a fare delle piccole palline, che poi cuocerete nell’olio bollente per pochissimi minuti;

Raggiunta la doratura delle polpettine, mettetelo in un piatto e servitele alla vostra famiglia.

Davvero semplicissima questa ‘variante’ delle polpette, vero? Vi assicuriamo che ne usciranno tutti pazzi!

Provateci anche voi e fateci sapere com’è andata.