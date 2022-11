Unisci il sale a quest’altro prodotto e lascia agire per qualche minuto: così risolverai un problema molto comune

Per risolvere un fastidioso problema casalingo ho usato il sale insieme ad un altro prodotto ed ho lasciato agire: perché non l’hai mai fatto prima d’ora?

Nel corso di alcuni nostri precedenti articoli, vi abbiamo ampiamente spiegato quanto, tante volte, non serve sempre svolgere le pulizie domestiche quotidiane per avere una casa pulita e profumata. Può capitare, infatti, che si diventi vittima di inconvenienti che rendono completamente vano il nostro sforzo.

Quante volte vi è capitato di fare il bucato ma di rendervi conto che i panni non odorano affatto? Oppure, vi è mai successo di fare la doccia e di accorgervi che l’acqua non scende correttamente nello scarico della doccia? Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di imprevisti che sono all’ordine del giorno in una casa e che rappresentano la parte più ‘fastidiosa’ delle pulizie domestiche.

Senza alcun dubbio, anche voi sarete state delle ‘vittime’ di questo brutto problema di cui vi andremo a parlare tra qualche istante. Parliamo, infatti, degli scarichi dei lavandini, sia quello della cucina che del bagno, che non permettono una corretta discesa dell’acqua. Avete presente di che cosa parliamo, vero? Ebbene. Noi di Universomamma siamo qui per dirvi che siamo riusciti a trovare una soluzione una volta per tutte. Tutto quello che abbiamo fatto è stato usare due ingredienti: semplice, no? Provateci anche voi e direte ‘addio’ agli scarichi intasati!

Dici ‘addio’ agli scarichi intasati col sale e quest’altro prodotto: lascia agire e guarda cosa accade

A tutti, almeno una volta nella vita, sarà capitato di dover chiamare l’idraulico per sturare gli scarichi di lavandini di casa. Che sia per quello della cucina o quello del bagno, sarà successo anche a voi di rendervi conto dell’acqua stagnante del lavandino e la sua impossibilità di scendere correttamente nel tubo di scarico. Ebbene. Se anche voi siete sempre stati soliti chiamare rinforzi per risolvere questo problema, da adesso in poi non lo farete proprio più. Abbiamo appena scoperto un rimedio naturale che permette di sciogliere il ‘tappo’ che ostruisce la discesa dell’acqua a costo zero.

A meno che non si tratti di un problema più grave di un ‘semplice’ intasamento, per disotturare gli scarichi dei lavandini non c’è assolutamente bisogno di chiamare un idraulico, ma di solo due ingredienti. Anche noi, infatti, abbiamo provato questo rimedio nelle nostre case e subito siamo riusciti a trovare dei benefici. Di che cosa parliamo?

Per eliminare qualsiasi tipo di incrostazione dai tubi di scarico dei propri lavandini, non bisogna fare altro che creare un ‘mix’ tra aceto, sale e bicarbonato. Un miscuglio bomba, ve lo garantiamo, che scioglierà ogni cosa. Versate un cucchiaio di sale grosso all’interno dello scarico ed aggiungi un cucchiaio di bicarbonato, aspettando circa 30 minuti. Nel frattempo, in una pentola fai bollire dell’acqua con un bicchiere di aceto e, trascorso il tempo stabilito, versalo nello scarico. Il risultato che otterrai sarà davvero pazzesco!

Provateci anche voi e noterete subito delle grosse differenze. Qualora la prima volta non dovesse andare bene, ripetete l’operazione.