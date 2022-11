Hai mai provato le cotolette di peperoni? Con questa ricetta conquisterai i tuoi ospiti

Hai mai provato le cotolette di peperoni? Con questa ricetta facile da preparare conquisterai i tuoi ospiti.

In cucina possiamo veramente dare libero sfogo alla nostra creatività. Abbiamo a disposizione tantissimi ingredienti quindi si possono preparare piatti di ogni genere. Con gli ingredienti del primo possiamo fare un secondo e così via. Per esempio, se facciamo la pasta e ne avanza molta, possiamo usarla per fare una frittata. Magari all’interno ci aggiungiamo del prosciutto e del formaggio. Volete la ricetta?

Non dovete fare altro che prendere 3 o 4 uova, dipende anche da quanta pasta vi è avanzata, regolatevi voi, e sbatterle in una ciotola, aggiungendo del formaggio. Poi versate dentro la pasta, i pezzi di prosciutto che prima avete tagliato e un po’ di pepe se volete. Potete aggiungere il sale se la pasta non è molto salata ma fate attenzione a non esagerare. Poi in una padella versate un filo di olio extravergine di oliva e il composto con la vostra frittata. Fate cuocere con il coperchio e giratela. Quando vedrete che è cotta potete toglierla dal fuoco: la vostra frittata con la pasta sarà pronta per essere gustata!

Come avete visto, possiamo creare piatti con semplici ingredienti e in pochi minuti. Abbiamo per voi un’altra ricetta di un secondo che si prepara facilmente: le cotolette di peperoni. Se non le avete mai provate, seguite questi passaggi.

Hai mai provato le cotolette di peperoni? Con questa ricetta facile da preparare e in pochi minuti conquisterai i tuoi ospiti

I peperoni possono essere preparati in modo diverso, sia nella pasta ma anche con il secondo. Avete mai provato ad usarli per fare le cotolette? Se seguite questa ricetta conquisterete i vostri ospiti. Gli ingredienti che vi servono sono:

1kg di peperoni

2 uova

farina, pangrattato, olio di oliva e sale

Preparazione: il primo step prevede la pulizia dei peperoni. Dovete lavarli sotto l’acqua, asciugarli e sistemarli su una teglia con sotto la carta da forno. Metteteli nel forno a 200 gradi in modalità ventilata. Lasciateli cuocere per circa 30 minuti e ogni tanto girateli dall’altra parte. Una volta cotti metteteli in una ciotola e coprite con una pellicola trasparente facendoli riposare per circa 10 minuti. Dopo questo tempo dovete togliere la pelle, poi dividerli a metà, staccare il picciolo, togliere i semi e i filamenti bianchi che ci sono dentro.

In seguito dovete tagliarli in falde: fate in modo che siano della stessa dimensione. Poi dovete prendere tre piatti e in uno aggiungete la farina, nel secondo il pangrattato e nel terzo le uova sbattute con un po’ di sale. Come bisogna procedere? Dovete prendere i peperoni che avete tagliate a falde, passarli nella farina, poi nelle uova e infine nel pangrattato. Nel frattempo in una padella versate un filo di olio e lasciate cuocere per circa 40 secondi. Dopo posizionate sul fuoco i peperoni impanati fino a quando non saranno cotti. Non dimenticate di girarli.

Dopo la cottura le vostre cotolette di peperoni sono pronte per essere servite!