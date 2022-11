Questo segno avrà dei problemi a lavoro ed anche le sue finanze saranno parecchio a rischio: bisogna tenere duro

Questo segno avrà dei problemi a lavoro ed anche le sue finanze saranno a rischio: adesso bisogna tenere veramente duro.

Queste ultime settimane sono state parecchio difficili per tutti. L’aumento dei costi delle bollette e dei prezzi dei generi alimentari ha portato al malcontento generale. Le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese. Questo succede anche in quelle case dove ci sono due stipendi. Aprendo la bolletta ci siamo trovati di fronte a cifre impressionanti, anche in mesi in cui non abbiamo consumato molto.

Il Governo si sta attivando affinché la situazione cambi e in queste settimane ha più volte creato dei bonus per aiutare i lavoratori. Non è un periodo facile questo, ma cosa succederà adesso? Stiamo vivendo la seconda settimana di novembre e siamo ancora in una fase di incertezza. Possiamo scoprire cosa ci attende leggendo l’oroscopo che ci dice segno per segno cosa accadrà in questi giorni. A quanto pare c’è qualcuno che può finalmente sognare: lo Scorpione è il segno più fortunato di questa settimana.

Tutto andrà per il verso giusto sia in campo professionale sia nella sfera privata. Dopo tanto impegno vedrete finalmente la realizzazione dei vostri grandi progetti. Se siete in coppia e avete il desiderio di costruire qualcosa di solido, questo è il momento giusto. Lo Scorpione è fortunato ma la stessa sorte non sfiora un altro segno. Purtroppo per questo ci saranno dei problemi sul lavoro che toccheranno anche le finanze.

Questo segno avrà dei problemi sul lavoro e anche le finanze ne risentiranno: adesso bisogna tenere duro

La seconda settimana di novembre si è aperta all’insegna della fortuna per lo Scorpione. Tutto procede a gonfie vele: l’amore, il lavoro, il settore economico e anche quello sociale. Chi è fidanzato da diverso tempo e vuole costruire qualcosa di solido, questo è il momento giusto per muovervi. Anche per i single sarà un periodo felice con incontri inaspettati e anche molto passionali.

Saranno quindi giorni positivi per questo segno ma non possiamo dire altrettanto per un altro. I Gemelli non sono così fortunati come lo Scorpione. Per loro sono in arrivo giornate complicate e attraversate dal malumore. Potreste avere dei grossi problemi in ufficio e li porterete a casa come un peso che non riuscite proprio a togliere nonostante gli sforzi. Portando il lavoro a casa causerete dei problemi con il vostro partner e la vostra famiglia. Sarete molto nervosi e di conseguenza le discussioni scoppieranno alla prima incomprensione.

Sembrerebbe però che nelle giornate di giovedì e venerdì qualcosa cambi ma non andate di fretta perchè nuove brutte notizie potrebbero spiazzarvi. I problemi sul lavoro saranno sempre più insistenti e toccheranno anche le vostre finanze in maniera incisiva: adesso come non mai dovete tenere veramente duro!