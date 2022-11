Aspetta, perché vuoi buttarla via? Se la pentola è bruciata puoi farla tornare a brillare così

Se la tua pentola si è bruciata non buttarla via, ma puoi farla tornare a brillare in questo modo: è davvero pazzesco.

Con la vita frenetica che tutti noi svolgiamo, può assolutamente capitare che dimentichiamo di fare qualcosa! Vi è mai capitato, infatti, di aver organizzato una cena a base di carne, ma di averla lasciata in congelatore fino a qualche istante prima di iniziare a cucinarla? A noi tantissime volte, ma da quando abbiamo scoperto il trucchetto su come velocizzare il procedimento di scongelamento, non abbiamo più di questi problemi. Altra dimenticanza piuttosto ricorrente, che siamo certi sarà capitata anche a voi, è la pentola sul fuoco. Un incubo, non c’è che dire!

Siamo certi che sarà capitato anche a voi di mettere la pentola sul fuoco per fare cuocere il pasto della giornata, ma di esservene completamente dimenticati perché intenti a fare altre cose in casa. Ecco, cosa avete fatto subito dopo? Anche voi l’avete messa tra i rifiuti? Immaginiamo proprio di sì! Da oggi in poi, vi garantiamo che non lo farete proprio più. Abbiamo appena scoperto un metodo per rimediare alla pentola bruciata e farla ritornare a splendere.

Non solo, quindi, questo metodo che vi abbiamo recentemente spiegato ha come obiettivo la brillantezza di una pentola ‘andata a male’, ma anche quest’altro di cui vi parleremo tra qualche istante. Scopriamo qualche cosa in più.

Non buttare la pentola bruciata? Usa questo e ti assicuro che ritornerà a brillare come prima

Tra le incrostazioni più ostinate e difficili da rimuovere, quelle della pentola bruciata sono tra le più ostili per tutti gli amanti del pulito. Se fino ad adesso, però, eravate soliti dannarvi quando succedeva una cosa del genere fino a decidere di buttarla nella pattumiera, da ora in poi cambierete completamente le vostre abitudini. D’altra parte, ricordate: a tutto c’è una soluzione. Ed anche in questo caso è davvero semplicissimo metterla in pratica.

Se anche voi avete dimenticato la pentola d’alluminio sul fuoco e l’avete completamente bruciata, non buttatela più tra i rifiuti, ma usufruitevi di un ‘ingrediente’ presente in cucina. Vi assicuriamo: sarà un vero e proprio salvavita per voi! Si tratta dei ‘classici’ fondi di caffè. Si, avete letto proprio bene: sono proprio questi che – così come per un altro tipo di inconveniente – sono utilissimi per rimediare ad una pentola bruciata.

Tutto quello che vi occorre è un po’ d’acqua da mescolare con i fondi di caffè! Il gioco è fatto: una volta venuta fuori una bella poltiglia, iniziate a strofinare sulla parte bruciata della pentola. Vi garantiamo che il risultato sarà pazzesco e, soprattutto, super brillante!

Provate anche voi questo trucchetto quando ci sarà l’occasione e vi assicuriamo che rimpiangerete di non averlo saputo prima.