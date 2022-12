Devi aggiungerlo nell’acqua e il tuo pavimento tornerà a brillare come prima: se fai in questo modo sarai molto soddisfatto.

Pulire casa è una vera e propria missione soprattutto quando abbiamo un problema. Per trovare la soluzione più adatta ci impegniamo molto. Ci mettiamo spesso alla ricerca delle soluzioni migliori, che prevedono l’utilizzo dei prodotti giusti per la zona che ci interessa pulire ed igienizzare.

Non sempre usiamo i detersivi che compriamo al supermercato, anzi, parecchie volte siamo noi stessi a farli con gli ingredienti o le sostanze che abbiamo in casa. Infatti molte persone sanno che è possibile creare dei detergenti fai da te con quello che abbiamo in dispensa. Spesso basta un semplice ingrediente aggiunto all’acqua e il gioco è fatto. In casa una delle superfici che bisogna sempre lavare è il pavimento. E’ una delle zone che ha bisogno di essere pulita almeno un paio di volte al giorno perchè ci sono sempre macchie.

C’è da dire che molte volte, quando usciamo, abbiamo l’abitudine di non togliere le scarpe e lo sporco che c’è per strada lo portiamo dentro. Inoltre, se abbiamo ospiti non siamo soliti fargli togliere le scarpe. Anche se, negli ultimi anni, sembra che questa buona abitudine stia prendendo il sopravvento. C’è infatti chi compra degli appositi contenitori che contengono delle bustine che si avvolgono attorno alle scarpe. Queste sono attenzioni che se non fatte lasciano sul pavimento macchie e residui di sporco. Quando puliamo questa superficie utilizziamo dei detersivi che versiamo nell’acqua ma non sempre il risultato è quello sperato. Abbiamo un consiglio che potete mettere in pratica se volete che sia pulito e anche molto brillante: se aggiungete questo ingrediente resterete molto soddisfatti!

Devi aggiungerlo nell’acqua e il tuo pavimento tornerà a brillare come prima

Il pavimento è una delle superfici di casa che bisogna sempre lavare e disinfettare. Può essere pulito in tanti modi, con gli strofinacci o con l’aspirapolvere. Con questo elettrodomestico potete far sì che in giro si diffonda anche una bella fragranza: in che modo vi chiederete? Se aggiungete nel sacchetto una stecca di cannella, quando la andrete ad azionare, sentirete in giro una bella sensazione.

Lo stesso potete fare intingendo un foglio di carta con delle gocce di olio essenziale agli agrumi: il risultato vi conquisterà! Se invece dovete lavarli allora prendete un secchio d’acqua e ci aggiungete il detersivo. Abbiamo però un consiglio importante da darvi: invece dei normali detergenti potete versare nell’acqua un ingrediente che neanche immaginate: il sale! Proprio così! Magari insieme a questo versate anche qualche cucchiaio di aceto.

Grazie a questo composto riuscirete ad eliminare le macchie, ogni residuo di sporco e anche le incrostazioni. Inoltre dopo aver lavato il pavimento noterete quanto sarà luminoso: ancora una volta il risultato è dovuto agli ingredienti che avete messo nell’acqua.