L’errore da evitare quando usi una padella anti-aderente: così rischi di rovinare tutto

Se anche tu usi una padella anti-aderente devi assolutamente sapere l’errore che bisogna evitare: così rischi di rovinare tutto.

Ci è capitato più volte di spiegarvi quanto il mondo della cucina sia tanto ricca di ricette inedite ed alternative, ma anche piena di errori. Avreste mai immaginato, ad esempio, che riscaldare del caffè avanzato fosse qualcosa di imperdibile? Noi assolutamente no! Anche stavolta vogliamo parlarvi di un’altra abitudine che un po’ tutti hanno, ma che in pochi sanno essere un vero e proprio errore.

Proprio recentemente, vi abbiamo raccontato quali sono tutte le accortezze da evitare se si vuole garantire una perfetta funzionalità della padella anti-aderente. Con questo nostro articolo di oggi, invece, vogliamo spiegarvi cosa sia indispensabile fare per evitare che la nostra padella si rovini in pochissimo tempo. Si tratta di un gesto che, molto probabilmente, già in tantissimi fanno, ma che invece dovrebbe iniziare a diventare una vera e propria abitudine per tutti.

Immaginiamo che anche voi sarà capitato di aver cucinato qualcosa in una padella antiaderente e di avere iniziato a sentire un po’ di puzza di bruciato qualche istante dopo, vero? Ebbene. Se si vuole evitare questo effetto, non si deve fare altro che compiere un solo gesto. In questo modo, non solo non si rischia di rovinare la padella, ma non si corre nemmeno il pericolo di mangiare qualcosa di nocivo per la salute. Di che cosa parliamo?

È questo l’errore da evitare se non si vuole rovinare la padella antiaderente: ci avevi mai pensato?

Proprio recentemente, ci è capitato di raccontarvi come sia possibile rimuovere dal fondo delle nostre pentole le macchie di bruciato. E, soprattutto, i residui di cibo completamente anneriti. Con l’articolo di oggi, invece, vogliamo porre attenzione su un altro inconveniente comune a tutti, che senza alcun dubbio sarà capitato anche a voi. Parliamo proprio delle bruciature della padella antiaderente. Si tratta, infatti, di un tipo di stoviglia parecchio delicata, che necessita di tutte le dovute accortezze non solo per utilizzarla ma anche per pulire delicatamente. Che cosa bisogna fare, però, se si va incontro all’imprevisto della bruciatura? Con la vita frenetica che tutti svolgiamo, sarà capitato tante volte di dimenticare qualcosa sul fuoco. Da adesso in poi, soprattutto quando si tratta di una padella antiaderente, potete evitare di incappare in questo imprevisto con un solo gesto.

Il consiglio che vi diamo quando utilizzate una padella antiaderente e, soprattutto, se volete che la vostra pietanza si attacchi sul suo fondo, è di non commettere l’errore di bagnarlo leggermente con dell’olio. Fate in questo modo: versate una noce di olio sul fondo della padella e, con l’ausilio di un pennelino, distribuitelo uniformemente. In questo modo, vi garantiamo che non avrete più problemi di bruciatura o altro.

Anche voi fate questo gesto? Se è no, vi consigliamo di inserire questo gesto nella vostra routine.