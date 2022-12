Prima di mettere il fondotinta non dimenticare di fare questo passaggio: il tuo make up sarà a lunga durata

Prima di mettere il fondotinta non devi dimenticare di fare questo passaggio: se fai in questo modo il tuo make up sarà a lunga durata.

Ci trucchiamo quasi ogni giorno se dobbiamo uscire di casa ma ci sono molte persone che spesso non lo fanno. Se per esempio devono fare la spesa o dei servizi escono anche senza. Il make up è molte volte sentito come una sorta di protezione e sono tanti coloro che non mettono il piede fuori dalla porta della propria abitazione senza aver messo pure solo uno strato leggerissimo di fondotinta e cipria con l’aggiunta del mascara.

Passaggi semplici che si fanno in pochi minuti ma che danno al viso quel tocco in più e offrono sicuramente a chi si sente più insicuro una maggiore sicurezza. Grazie al make up possiamo dare al volto un’immagine luminosa e diversa dato che se ne possono creare moltissimi con i cosmetici e i colori che sono in commercio. E’ anche difficile scegliere le tonalità dato che sono tutte molto belle.

Solitamente la prima fase che si fa quando ci si trucca è l’uso del fondotinta seguito dal correttore e dalla cipria. Ricordate sempre di sceglierne uno che si abbini al vostro colore della pelle. Inoltre quando lo andrete a stendere dovete fare in modo che non resti nessuna macchia e che sia ben steso su tutto il viso. C’è un punto però su cui dobbiamo porre l’attenzione. Prima di mettere il fondotinta bisogna fare questa ‘operazione’ per evitare che questo scompaia poco dopo: se volete che il vostro make up sia a lunga durata non dimenticate di fare questo passaggio.

Con il termine make up intendiamo una serie di passaggi che si fanno sul viso con i cosmetici che abbiamo. In commercio ce ne sono tantissimi e sono tutti meravigliosi, di colori diversi e di tante tonalità differenti. Una delle prime fasi che facciamo quando ci trucciamo è l’utilizzo del fondotinta.

Dovete ricordare di scegliere un colore che sia adatto al vostro viso. Quando lo andrete a stendere fate in modo che il vostro volto sia coperto e che non ci siano zone più scure e altre chiare. C’è però un passaggio che dovete fare prima ancora di mettere il fondotinta. Volete un make up a lunga durata? Se sì dovete usare prima il primer che andrete a stendere sul viso fino a farlo quasi asciugare. Questo funziona da base.

Se lo usate vedrete che il vostro trucco durerà molto di più e non compariranno macchie in cui si è tolto. Il primer infatti si mette prima degli altri cosmetici.