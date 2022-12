Pelle troppo secca? Forse fai questo errore durante la doccia: prova così e guarda che succede

Se anche tu hai il problema della pelle secca specialmente in inverno, molto probabilmente commetti un certo errore quando fai la doccia.

Siamo quasi entrati nel vivo dell’inverno e la stagione fredda, si sa, porta con sé una serie di inevitabili inconvenienti come raffreddori più frequenti, reumatismi e anche una pelle molto più tendente a seccarsi. Quest’ultima è per molti una vera e propria ‘croce’ dato il brutto effetto dal punto di vista estetico e anche il fastidio che comporta.

Nei casi peggiori, infatti, l’eccessiva secchezza soprattutto della pelle delle gambe, provoca anche prurito e un aspetto squamato per nulla gradevole da vedere. Certamente, il problema parte dall’idratazione: è perciò buona norma, come tutti sanno, avere l’accortezza di spalmare la crema idratante appena si esce dalla doccia. In commercio ne esistono vari tipi, ma in linea generale sarebbe meglio puntare a quelle che si assorbono subito e a quelle non sono profumate, soprattutto se si ha una pelle particolarmente sensibile.

Un altro accorgimento molto utile per limitare i ‘danni’ della doccia è quello da adottare quando ci si asciuga: meglio tamponare delicatamente con un asciugamano morbido piuttosto che strofinare. Altra cosa che potrebbe risultare nociva alla salute della pelle durane i mesi più freddi è poi il riscaldamento a causa dell’aria secca che si diffonde in tutta la casa. Comprendiamo che non è facile rinunciarvi quando le temperature sono basse, ma l’ideale sarebbe cercare di non abusarne. Anche in un’ottica di risparmio, particolarmente importante in questo periodo.

C’è poi un errore da evitare al fine di salvaguardare la salute e la bellezza della pelle e riguarda il modo di fare la doccia. Probabilmente, anche tu non ci hai mai pensato!

Contro la pelle secca esiste un rimedio utilissimo: c’entra la doccia

Al di là della crema idratante da applicare su tutto il corpo dopo essersi lavati, bisogna stare attenti anche al modo in cui si fa la doccia. Cosa vuol dire? Semplicemente che molti fanno un errore da non sottovalutare e cioè utilizzare acqua troppo calda. Sicuramente quando fa freddo è difficile resistere alla tentazione di scaldarsi sotto un getto quasi bollente, ma spesso è proprio questo dettaglio a rovinare la pelle.

Una temperatura troppo alta la aggredisce rendendola debole perché ne rimuove gli oli naturali. Se proprio non si riesce a fare a meno dell’acqua molto calda, si potrebbe almeno abbassare la temperatura giusto poco prima di uscire dalla doccia. Il giovamento che trarrai da questo sistema sarà evidente sin da subito. Puoi ricorrere a questo trucchetto anche per combattere la secchezza dei capelli.

L’inverno è ormai alle porte, ma quest’anno potrete risolvere il fastidioso problema della pelle secca con questi semplici accorgimenti. Siete pronti?