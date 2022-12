Piero Barone de Il Volo irriconoscibile: non l’avevamo mai visto così, ha cambiato totalmente aspetto

Il suo volto è ormai noto in tutto il mondo, ma in questo scatto Piero Barone de Il Volo si mostra in una versione insolita: l’avete visto?

Nonostante non abbia ancora compiuto 30 anni, Piero Barone ha raggiunto una notorietà a livello planetario già da tempo. E’ infatti uno dei componenti del celeberrimo trio di giovani tenori de Il Volo, nato nel lontano 2009 grazie alla trasmissione Ti lascio una canzone condotta da Antonella Clerici. Fu proprio su quel palco che il cantante siciliano originario di Naro, all’epoca appena 15enne, si presentò da solista per poi unire il proprio talento già notevole a quello di Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Nacque così il trio dei cosiddetti ‘tenorini’, soprannome contenente un chiaro riferimento ai Tre Tenori Luciano Pavarotti, Placido Domingo e José Carreras. Da lì in poi, la fama di questi ragazzi è cresciuta a vista d’occhio grazie al loro pop lirico che li vede riproporre nuove versione dei grandi classici della musica italiana e straniera: O’ sole mio, Torna a Surriento, My Way, ecc.

Sono trascorsi circa 13 anni dagli esordi de Il Volo e il loro successo continua inarrestabile fra tournée in tutto il mondo, collaborazioni con star del calibro di Barbra Streisand ed Anastacia e partecipazioni ai più importanti appuntamenti televisivi a livello globale. Oltre alla straordinaria carriera intrapresa, un altro aspetto che attira la curiosità di milioni di fan è la vita privata di Piero, Ignazio e Gianluca.

Ciascuno di loro ha profili social ufficiali individuali seguitissimi dove è possibile ‘sbirciare’ qualche dettaglio in più che li riguarda. Proprio sull’account Instagram di Piero, ad esempio, abbiamo scovato una foto in cui si mostra molto diverso da come siamo abituati a vederlo e che ha stupito tutti. Ci avete fatto caso?

Piero Barone, forse non l’avevate mai visto così: pazzesco!

Nato il 24 giugno del 1993 in provincia di Agrigento, Piero Barone è figlio di Eleonora Ognibene, casalinga, e Gaetano Barone, meccanico. E’ il secondogenito della coppia: prima di lui è nato suo fratello Francesco mentre la più piccola della famiglia è la sorella Mariagrazia.

Diplomatosi a 25 anni in Amministrazione e Marketing, Piero vive per lunghi periodi lontano dai suoi familiari per via degli impegni lavorativi. Durante le festività natalizie, però, è solito tornare a in Sicilia per trascorrere quei giorni con i propri cari. Lo scatto che vogliamo mostrarvi risale ai primi giorni di questo 2022, quando molto probabilmente si trovava in vacanza dai suoi.

Come si nota dal selfie in questione, il talentuoso 29enne appare con un look completamente diverso dal solito. Berretto con la visiera all’indietro, felpa col cappuccio e, soprattutto, senza occhiali da vista! Questi ultimi sono sempre stati un ‘classico’ nel suo look e il dettaglio che lo ha sempre reso immediatamente riconoscibile all’interno del trio.

Dite la verità, vi aspettavate di vedere Piero Barone in questa versione sportiva?