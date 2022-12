Scommettiamo che non butterai via mai più le bucce di patate? Utilizzale così, il risultato sarà sorprendente.

Hai intenzione di preparare una cremosa pasta e patate o un gustosissimo gateau? Ottima idee per questa fredde giornate di dicembre, ma attenzione a un errore che commetti molto spesso ma che potresti evitare. A cosa ci riferiamo? Proprio a loro, alle bucce delle patate, che quasi tutti sono abituati a gettare via una volta pelato l’ortaggio.

Nonostante si tratti di un’abitudine super diffusa, è un errore importante perché, come per tantissimi altri prodotti ed ingredienti che siamo abituati a buttare, anche le bucce di patate presentano degli usi alternativi molto interessanti. Non puoi neanche immaginare cosa puoi fare: il risultato ti lascerà di stucco.

Bucce di patate, l’uso alternativo che non conosci: risultato incredibile

Ci sono alcune cose che diamo per scontato vadano buttate via, come i fondi del caffè. Non tutti sanno, però, che è possibile riutilizzare questi ‘prodotti’ in modo davvero intelligente, dando vita a trucchetti furbissimi che ti risolveranno diversi problemi. Uno di questi trucchetti prevede proprio l’utilizzo delle bucce di patate, che non vanno assolutamente gettate via dopo aver pelato il gustoso ortaggio. Ecco perché.

Se le patate si possono utilizzare in tantissime ricette e pietanze, lo stesso vale per le bucce, che possono essere riciclate in tantissimi modi diversi, dalla cucina al mondo del beauty. Allontanandoci un attimo dai fornelli, vogliamo parlarti proprio di come le bucce di patate possono trasformarsi in un alleato validissimo per la bellezza e il benessere della tua pelle. Nello specifico, puoi utilizzare le bucce per alleviare il gonfiore degli occhi: se hai trascorso una notte in bianco, questo tocco ‘magico’ ti aiuterà ad eliminare borse e occhiaie. Ti basterà mettere le bucce di patata in freezer per circa 15 minuti per poi lasciarle agire per almeno dieci minuti sul tuo viso: un risultato incredibile! Ma non è tutto…

Le bucce di patate si rivelano eccezionale anche per eliminare o ridurre le macchie sul viso. L’azione della patata aiuta a lenire il rossore: puoi procedere come prima, poggiando direttamente le bucce sul viso, o frullarle creando un composto da applicare sul viso. Lascia agire per almeno 15 minuti e vedrai che risultato: pelle liscia e con meno imperfezioni! Importante, alla fine del procedimento, risciacquare accuratamente con acqua tiepida ed applicare la tua crema idratante di fiducia.

Questo è solo uno dei tanti ‘rimedi della nonna’, fatti di cose semplici, che puoi trovare direttamente in casa e riciclare. Trucchetti a costo zero che ti permettono di non acquistare prodotti spesso aggressivi e di non sprecare. Continua a seguirci per tanti utilissimi consigli di questo tipo.