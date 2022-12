Una settimana all’insegna delle buone notizie per questo segno molto fortunato sia in amore che in termini economici

Una settimana all’insegna delle buone e belle notizie per questo segno: sarà molto fortunato sia in amore che in termini economici.

I momenti difficili ci sono stati per tutti in questi mesi. Ogni segno ha vissuto degli alti e bassi che hanno intaccato la loro serenità. Qualcuno si è lasciato scalfire dalle cose brutte che succedevano, altri invece hanno tentato di non farsi prendere dal momento. Chi ha un carattere più forte è riuscito ad andare avanti, a non cadere o comunque, nonostante le cadute, è riuscito a rialzarsi. Chi invece ha una personalità debole più volte è caduto e la salita è stata davvero difficile affrontarla.

Adesso che sta per arrivare il Natale molti vogliono sapere cosa potrebbe succedere. Questo per prepararsi all’arrivo di brutte notizie ma anche a quelle belle. Ecco, ma cosa debbiamo aspettarci? Leggendo l’oroscopo gli astri ci informano che c’è una parte dei segni che potrebbe vivere in un momento sì altalenante ma non troppo difficile. In qualche modo riuscirà ad uscirne. Un’altra parte però potrebbe vivere giorni più complicati.

Questo segno, primo fra tutti, sta per attraversare una tempesta di emozioni e momenti positivi. Questa burrasca sta per toccare diversi aspetti della sua vita. La fortuna è al suo fianco sia in amore ma anche nell’aspetto economico.

Una settimana all’insegna delle buone notizie per questo segno: sarà fortunato sia in amore ma anche in termini economici

Quando parte il mese di Dicembre si aspetta sempre il Natale, con la sua magia e i suoi colori. Questo è un momento da festeggiare per tantissime persone ma non per tutte. Saranno assolutamente da festeggiare i prossimi giorni per il segno dei Pesci. Infatti sta per vivere su molti fronti una settimana all’insegna delle buone notizie. In particolare saranno toccate le tasche con l’arrivo di un bel po’ di denaro. Ogni cosa brutta che hanno affrontato nei mesi scorsi sta per allontanarsi dalla loro strada.

Il lavoro li renderà davvero gioiosi. In azienda riusciranno a portare a termine i progetti che avevano lasciato in sospeso con la speranza di poterli riprendere in un momento migliore. Per questo le persone nate Pesci vivranno ogni giorno di questa settimana in uno stato di spensieratezza assoluta. Con il lavoro che procede bene anche i soldi arriveranno: la fortuna farà riprendere l’aspetto economico prima caduto in crisi. Ma questa sarà al loro fianco anche in casa. Infatti con il partner ci saranno delle serate indimenticabili e le vecchie discussioni saranno soltanto un ricordo. Piccoli litigi per motivi poco importanti potrebbero esserci ma non intaccheranno il rapporto.

Ci saranno anche per loro però dei giorni in cui dovranno tenere duro perchè potrebbero esserci delle brutte sorprese. Mercoledì, giovedì e venerdì la luna sarà in opposizione, quindi potrebbero essere toccati da un po’ di stress ma passerà anche questa volta.