Questo ragazzo è il figlio del famoso cantante: sapete di chi si tratta?

Questo ragazzo raffigurato in foto è il figlio di un famoso cantante: siete riusciti a riconoscerlo? Il padre è davvero amatissimo.

Dopo la foto da giovanissima di un amato volto tv, vogliamo proporvi un ulteriore indovinello altrettanto accattivante: siete riusciti a riconoscere chi è questo giovane ragazzo raffigurato nello scatto in basso? Si chiama Giovanni ed è il figlio di un famoso cantante italiano!

Seppure giovanissimo – pensate, il ragazzo della foto ha poco più di vent’anni – sembrerebbe che il protagonista di questo nostro articolo abbia già le idee chiare su che cosa voglia fare del suo futuro. Così come suo padre e suo nonno, anche il giovane uomo ha una passione sfegatata per la musica, che l’ha portato non solo ad incidere il suo primo singolo ma anche a lavorare nel mondo delle radio. Insomma, tutto si può dire sul suo conto tranne che non gli scorra l’arte nelle vene.

Voi, però, siete riusciti a riconoscerlo? Seppure non appartenga affatto al mondo dello spettacolo, non si può affatto fare a meno di notare quanto la somiglianza col papà sia infinita.

È il figlio di un famoso cantante italiano: l’avete riconosciuto?

Il giovane ragazzo raffigurato nella foto in alto, come dicevamo precedentemente, è il figlio di un famoso cantante italiano: siete riusciti a riconoscerlo? Vi diamo qualche notizia in più sul suo conto! La sua mamma si chiama Marianna, è anche lei figlia di un amato cantautore nostrano ed è un attrice. Il suo papà, invece, si chiama Biagio ed è sicuramente tra le voci più apprezzate del nostro panorama musicale. Di quale Biagio parliamo? Beh, proprio di lui: il mitico Antonacci!

Avete letto proprio bene, sì: il giovane ragazzo della foto è il figlio di Biagio Antonacci, nato dalla relazione con Marianna Morandi. Non sappiamo come siano i rapporti tra padre e figlio – anche perché, sul web, si legge che i due siano riusciti a riavere dei contatti solo quando Giovanni è cresciuto – ma quello che non si può fare a meno di notare è di come la passione per la musica sia proprio nel loro DNA.

L’esperienza nella scuola di Amici

Oltre ad essere conosciuto per essere il figlio di Biagio Antonacci, nonché nipote del mitico Gianni Morandi, Giovanni è anche conosciuto per essere finito sulla bocca di tutti quest’estate. Da quanto aveva riportato Amedeo Venza su una sua storia IG, sembrava che il giovane Antonacci fosse stato scelto per ottenere un banco nella scuola di Amici, proprio com’è accaduto ad LDA, figlio di Gigi D’Alessio, l’anno scorso e ad Angelina Mango quest’anno. Ad oggi, però, non ci è dato sapere granché su questa notizia. Fino a questo momento, infatti, non solo sembrerebbe che Giovanni non sia stato affatto menzionato nel programma, ma nemmeno che vi sia entrato a far parte per sfide o quant’altro. Non ci resta, quindi, che seguire attentamente le prossime puntate e scoprire se l’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip si avveri oppure no.

Vi piacerebbe vederlo nella scuola di Amici? A noi sì, davvero tantissimo!