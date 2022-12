Hai mai provato i finocchi fritti? Con questa ricetta saranno super croccanti, prova a farla se vuoi conquistare i tuoi ospiti.

Quando siamo in cucina ci dilettiamo nella preparazione di tante pietanze. Solitamente, nella nostra quotidianità, se abbiamo poco tempo, cuciniamo in fretta e furia, magari qualcosa di semplice e veloce. Se invece dobbiamo preparare per i bambini, prestiamo più attenzione. Capita a tutti di cucinare in settimana qualcosa di veloce o comunque di non troppo sfizioso, questo lo si fa anche per restare in linea e seguire un’alimentazione sana che ci permetta di ingerire i nutrienti di cui il corpo ha bisogno.

Nel giorno della domenica invece siamo abituati a preparare un pranzo abbondante e qualche sfizio ce lo togliamo sempre. Soprattutto se abbiamo ospiti a pranzo o a cena ci impegniamo per preparare qualcosa che possa sorprenderli e sorprendere il loro palato. Ecco perchè vogliamo approfittare di questo giorno per svelarvi una ricetta facile e veloce da fare che sicuramente piacerà moltissimo a loro e anche a voi.

Servono pochi ingredienti e i passaggi da seguire sono molto semplici: parliamo dei finocchi fritti. Potete servire questo piatto sia come antipasto ma anche come contorno vicino ad un secondo, sta a voi la scelta. Intanto seguiteci, vi sveliamo il segreto per farli venire buonissimi e super croccanti!

Hai mai provato i finocchi fritti? Con questa ricetta saranno super croccanti e i tuoi ospiti super soddisfatti

Avendo a disposizione tantissimi ingredienti possiamo creare molti piatti diversi, anche a seconda di quello che abbiamo in casa. Un piatto semplice da preparare sono i finocchi fritti. Vi abbiamo detto che servono pochi minuti e i passaggi sono facili da mettere in pratica. Se fate come vi diciamo il risultato sarà super soddisfacente. Per prima cosa vi lasciamo gli ingredienti per circa 6 persone. Se magari avete a pranzo qualche ospite in più regolatevi e prendete più dosi. Vi serviranno:

5 finocchi

4 uova

4 cucchiai di latte

farina, pangrattato e sale nelle quantità più giuste

Olio di semi per friggere

Preparazione: prendiamo i finocchi, li sciacquiamo sotto l’acqua corrente e li affettiamo, inserendoli dopo in una ciotola dove li andremo ad insaporire con il sale. Poi in un altro contenitore mescolate le uova con il latte e aggiungete anche qui un po’ di sale. Prendete successivamente due piatti, in uno versate il pangrattato e nell’altro la farina. Adesso dovete procedere con la panatura: dovete passare le fette di finocchio prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato.

Nel frattempo in una padella mettete l’olio che andrete a riscaldare per qualche secondo e quando avrete impanato i finocchi li aggiungete dentro. Fateli cuocere fino a quando non saranno dorati. A cottura ultimata potete toglierli dalla padella: adesso è il momento di servirli!