Correggi questa cattiva abitudine e i tuoi pavimenti risulteranno puliti come noi mai; l’errore che non devi più commettere.

Pur essendo una faccenda domestica noiosa e, spesso, faticosa, è una di quelle che non si può rimandare. Parliamo della pulizia dei pavimenti, tra le superfici più sporche in assoluto. Quasi in ogni casa si entra con le scarpe e questo significa una sola cosa: germi, batteri e ogni tipo di residuo di sporco entra in contatto con i nostri pavimenti praticamente ogni giorno. La soluzione per vivere in un ambiente pulito e soprattutto igienizzato è quella di lavare per terra quanto più spesso possibile… Ma come?

Nonostante sembri un’attività semplice, anche questo compito nasconde delle insidie e, se non eseguito in modo corretto, non regalerà un risultato perfetto. Al di là dei prodotti che potrai usare per disinfettare la superficie, c’è una cosa che non devi assolutamente fare se non vuoi ottenere un risultato disastroso. Un’abitudine sbagliatissima, ma purtroppo molto diffusa. Lo fai anche tu? Dovresti smettere subito!

Pavimenti perfettamente puliti solo se non commetti questo fastidioso errore

C’è chi ama utilizzare i classici detersivi in commercio e chi, invece, preferisce servirsi dei ‘rimedi della nonna’, sostituendo prodotti chimici con ingredienti naturali altrettanto validi. Quel che è certo è che lavare e spolverare i pavimenti rappresenta una delle attività domestiche più importanti: una di quelle da fare con regolarità. C’è un errore che, però, in molti commettono e che si rivela molto rischioso per la pulizia delle camere. Di cosa parliamo?

Non tutti ricordano che, quando decidiamo di fare le grandi pulizie, dobbiamo lasciare la pulizia dei pavimenti come ultima della lista. La regola numero uno per una perfetta pulizia di casa è infatti quella di procedere dall’alto verso il basso. Il motivo? Se prima scegliamo di lavare i pavimenti e, successivamente, spolveriamo un mobile… cosa potrebbe accadere? Che la polvere e tutto ciò che è presente sulle mensole ( germi, batteri ecc) viene solamente spostato verso il basso, ovvero su eventuali ripiani inferiori e, ovviamente, su pavimenti. È questo il motivo per cui dobbiamo sempre ricordare di pulire prima tutto il resto della camera, dai letti ai vetri, fino ai tavolini e alle scrivanie: solo quando tutte le altre superfici saranno perfettamente igienizzate, si può procedere alla detersione e allo spolvero dei pavimenti.

Solo in questo modo le tue piastrelle o il tuo parquet saranno perfettamente puliti e igienizzati: non vedrai neanche l’ombra della fastidiosa polvere! Se anche tu commettevi questo errore, adesso lo sai: non farlo mai più ed il risultato che otterrai sarà eccezionale. Un trucchetto semplice, di cui non saprai fare mai più a meno.