Non scoprirà mai che l’hai bloccato su Whatsapp grazie a questo semplice passaggio: se fai in questo modo non avrai più problemi e potrai mantenere la sua privacy.

Whatsapp da quando è stato creato ha avuto un’enorme diffusione in tutto il mondo tanto da essere una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate in assoluto. Grazie a questa app c’è stata una svolta importante nella comunicazione. Prima, infatti, mandare un semplice messaggio era molto più complicato, adesso ci vogliono pochi secondi e il gioco è fatto.

Questa ha accorciato incredibilmente le distanze. Contattare e rintracciare una persona che per esempio sta dall’altra parte del mondo o comunque non è vicina, è sempre stato un problema ma adesso non più. Possiamo parlare con un nostro amico che si trova anche a migliaia e migliaia di chilometri, e magari anche vederlo, attraverso la videochiamata. Con Whatsapp è possibile interagire con le persone attraverso l’invio di messaggi, note vocali, immagini, video, file e documenti.

Negli anni ha subito molte modifiche e si è praticamente rivoluzionata con l’avvio di nuove funzioni. Ci sono però anche alcuni ‘problemi’ di cui parlare. Per esempio, negli ultimi anni è stata messa in atto la funzione di non far vedere l’ultimo accesso e di conseguenza non vedere quello degli altri. Questo è possibile scoprirlo perchè se siamo su una chat e quella persona è in linea, compare la scritta ‘online’. Ci sono poi quelle persone che proprio non vogliamo sentire nè vedere e non vogliamo che vedano che siamo attivi. Volete bloccarle senza che lo scoprano? Con questo semplice passaggio quella persona non se ne accorgerà.

Non scoprirà mai che l’hai bloccato su Whatsapp grazie a questo semplice passaggio: ti sarà molto utile

Andare d’accordo con tutte le persone è davvero impossibile e molte volte, con alcune, vorremmo non avere proprio rapporti. Capita che in qualche modo non possiamo eliminarle dalla nostra vita, perchè si tratta di parenti o di conoscenti con cui dobbiamo avere per forza di cosa a che fare.

Però c’è qualcosa che potete fare al riguardo se proprio non volete averci una comunicazione diretta e non volete far sapere i vostri movimenti: ovvero bloccarle su whatsapp. Direte che facendo in questo modo se ne accorgeranno, dato che quando si blocca un utente, ci sono dei dettagli grazie ai quali è possibile capire se qualcuno lo abbia fatto. Noi però vogliamo svelarvi un trucchetto che vi sarà molto utile: in questo modo nessuno si renderà conto di essere stato bloccato.

Come dovete fare? Dovrete semplicemente mettere la chat della persona che volete bloccate in ‘archivia chat’. Con questo passaggio non riceverete più notifiche ad ogni messaggio e quel contatto non subirà le limitazioni del consueto blocco.