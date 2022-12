Belen Rodriguez e Stefano De Martino: c’è qualcosa di meraviglioso da festeggiare

C’è qualcosa di meraviglioso da festeggiare per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: forse non tutti lo immaginano, cosa accadrà a breve.

Se il 2022 ha sancito la fine del matrimonio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, non si può fare a meno di sottolineare quanto sia stato un anno fortunato per altre coppie. Se da una parte, infatti, c’è quell’amato volto tv che ha annunciato di essere incinta, dall’altra c’è Stefano De Martino e Belen Rodriguez che continuano ad essere super innamorati.

Come dice quella canzone di Antonello Venditti? “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, vero? Bene: la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez rispecchia alla grande queste parole. Convolati a nozze nel Settembre del 2013, i due hanno vissuto diversi alti e bassi durante il loro matrimonio. Negli ultimi anni, infatti, si sono lasciati per bene due volte, si sono fatti entrambi una propria vita, ma adesso che sono ritornati insieme sono più innamorati di prima.

Forse non tutti lo immaginano, ma nei prossimi mesi Stefano De Martino e Belen Rodriguez avranno un validissimo motivo per poter festeggiare. Di che cosa parliamo esattamente?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: questo evento non possono non festeggiarlo

Seppure spesso e volentieri distanti per lavoro, Stefano De Martino e Belen Rodriguez non perdono occasione di poter stare insieme appena possibile. E di trascorrere in totale relax quei giorni che hanno a disposizione. Avete visto, a proposito, dove hanno scelto rilassarsi qualche giorno fa? Un posto decisamente paradisiaco!

Per quanto Stefano e Belen formino una coppia amatissima, siamo certi che non tutti conoscono quello che accadrà prossimamente. L’anno che verrà, infatti, sarà un anno molto importante per i due piccioncini, che festeggeranno ben 10 anni di matrimonio. Sì, gli alti e bassi non sono affatto mancati nel frattempo, ma – come sottolineato dalla conduttrice a Verissimo – i due non hanno mai divorziato ufficialmente. Pertanto, a Settembre prossimo i due festeggeranno ben 10 anni dalle loro nozze. Chissà, dobbiamo aspettarci qualche sorpresa? Ci auguriamo proprio di sì! Nel frattempo, facciamo alla coppia i nostri più sinceri auguri.

Stavolta sarà la volta buona?

Seppure oggi siano innamoratissimi e sembrerebbero aver ritrovato la serenità di un tempo, non si può fare a meno di notare di notare quanto siano diverse quelle persone che temono che i due si possano lasciare nuovamente da un momento all’altro. Sarà proprio così? Fino a questo momento, non ci risulta affatto! E a confermalo, infatti, non sono solo le parole di un’amica di famiglia a Nuovo, ma anche quelle che la showgirl ha pronunciato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Oltre al fatto di essere consapevole del forte bene che Stefano prova per Luna, figlia avuta dalla precedente relazione con Antonino Spinalbese, la conduttrice sa benissimo che il loro rapporto oggi è maturato. E che, sicuramente, non terminerà.

A Stefano e a Belen auguriamo una splendida vita, ovviamente insieme!