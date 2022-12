Sonia Bruganelli nel mirino di una vippona: la ‘frecciatina’ non passa inosservata; cosa è successo al GF Vip.

Diretta e senza peli sulla lingua, Sonia Bruganelli è alla sua seconda esperienza nelle vesti di opinionista del GF Vip. E, anche quest’anno, sta dimostrando di essere all’altezza del ruolo, commentando le vicende dei protagonisti della Casa con intelligenza ed obiettività. Non a tutti, però, convincono alcune scelte prese dalla moglie di Paolo Bonolis…

In particolare, una delle concorrenti del reality show si è lasciata andare ad alcuni commenti che non passano inosservati e che riguardano proprio l’opinionista. Opinionista che, secondo l’ipotesi avanzata dalla vippona, sta seguendo una sorta di ‘copione’, comportandosi come nella passata edizione. A cosa ci stiamo riferendo? Ecco cosa ha dichiarato la concorrente, nella zona beauty della casa di Cinecittà.

GF Vip, una vippona commenta cosa è successo in puntata: la stoccata a Sonia Bruganelli

Durante una chiacchierata nella zona trucco con Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, Giaele De Donà si è lasciata andare ad alcuni commenti su Sonia Bruganelli. In particolare, la concorrente del GF Vip ha commentato alcune scelte dell’opinionista, avanzando una vera e propria teoria. Una teoria secondo cui la moglie di Bonolis si stia comportando esattamente come ha fatto nel corso della passata edizione: è cambiata soltanto la concorrente ‘preferita’ dell’opinionista.

“Sembra che stia rifacendo la cosa di l’anno scorso di Soleil, che tutte erano contro Soleil e Sonia difendeva sempre Soleil. E quindi magari, visto che vede più persone pensare male di Antonella, lei, giustamente anche perché comunque fa l’opinionista, non è che può starsene zitta... vede che c’è un gruppo contro”. Queste le parole di Giaele, che ‘accusa’ Sonia di comportarsi con Antonella Fiordelisi come, l’anno scorso, faceva con Soleil Sorge. Nel corso delle ultime puntate del reality, infatti, la Bruganelli ha salvato più volte l’influencer salernitata, regalandole l’immunità al televoto, e ha attaccato, di contro, Oriana, Giaele e Ginevra, sottolineando come le altre ragazze si siano ‘alleate’ contro la Fiordelisi. Una versione che Giaele smentisce, sottolineando come non esista alcun gruppo, la semplicemente tante persone diverse, che non c’entrano l’una con l’altra, ma che hanno avuto problemi con Antonella.

Nella casa di Cinecittà, infatti, la Fiordelisi ha discusso con un bel po’ di persone, compreso il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, col quale sembra aver addirittura chiuso per sempre qualche giorno fa. Il sentimento, però, ha prevalso sulle incomprensioni e sulle gelosie e, almeno per il momento, i Donnalisi sembrano essere ritornati più uniti che mai. Riuscirà Antonella a riallacciare i rapporti con il resto delle coinquiline o spetterà sempre a Sonia ‘salvarla’ dalla pioggia di nomination?