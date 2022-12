Ilary Blasi incanta tutti col pullover crop rosa che sfida il freddo: lo indosseresti? Il look invernale della conduttrice.

È una delle donne più amate del nostro piccolo schermo ma non è solo lì che possiamo ammirarla. Ilary Blasi è super attiva anche sui social, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. Dagli attimi in famiglia con i suoi amati figli alle splendide location in cui va in vacanza, e, ovviamente, non possono mancare i suoi look.

I suoi outfit, mai banali, non passano inosservati ed è proprio quello che è successo con un maglione che la conduttrice ha sfoggiato nelle sue stories qualche giorno fa. Un maglione color rosa, modello crop, che ha colpito tutti per un particolare dettaglio: lo avete notato? Non tutti riuscirebbero ad indossare questo pullover in inverno… Scopriamo perché.

Il pullover rosa di Ilary Blasi fa impazzire tutte: il dettaglio non sfugge

Ilary Blasi è una delle conduttrici più seguite del nostro mondo dello spettacolo e non solo nelle trasmissioni tv. L’ex moglie di Francesco Totti conta ben 2 milioni e 100 mila followers sul suo canale ufficiale di Instagram, che aggiorna quasi ogni giorno, con foto e video delle sue giornate. Da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana, il profilo di Ilary è super interessante… soprattutto per le amanti della moda! La conduttrice de l’Isola dei famosi mostra spesso i suoi look attraverso selfie o video selfie e, anche qualche giorno fa, ha condiviso coi fan un outfit che non è passato inosservato. Al blue jeans Ilary ha abbinato un pullover color rosa chiaro, che si abbina alla perfezione ai suoi colori chiari: il modello è tra i più gettonati del momento, poiché si tratta di un pullover crop, ovvero corto, perfetto da indossare con gonne o pantaloni a vita alta. Ma non è tutto…

Come si può intravedere dallo scatto condiviso da Ilary nelle sue stories, si tratta di un maglione con manica a palloncino ma, soprattutto, a mezza manica! Un modello decisamente particolare, adatto alle persone non proprio freddolose, soprattutto se lo si sceglie di indossare da solo, come ha fatto la meravigliosa Ilary. Dove trovare il maglioncino in lana rosa? Non sappiamo se si tratta proprio del modello indossato dalla Blasi (con ogni probabilità sì), ma Zara propone un modello praticamente identico, a poco più di 20 euro.

Se non hai paura del freddo e vuoi seguire il trend del momento non puoi rinunciare a questo particolarissimo pullover. Lo acquisterai per le tue serate di festa? Per non perderti altre chicche e look da cui trarre ispirazione non puoi non seguire Ilary Blasi su Instagram: il tuo guardaroba ti ringrazierà.