Benedetta Parodi, la casa in Val di Susa è un gioiellino ed è felice di mostrarla ai follower

Sempre attiva sui social dove condivide ricette o momenti di vita quotidiana, Benedetta Parodi ha mostrato la sua casa in montagna: favolosa!

Da diversi anni Benedetta Parodi è un volto familiare per milioni di telespettatori ed utenti social. La giornalista, infatti, è riuscita con la sua passione per buona tavola a conquistare a ritagliarsi una grossa fetta di popolarità in tale ambito. Sorella di Roberto Parodi e dell’ex volto del Tg5 Cristina, oltre a condurre in tv vari spazi dedicati alla cucina, ha scritto anche alcuni libri di ricette e il suo successo sembra non essere da meno sui social.

Anche qui, la minore dei fratelli Parodi ha instaurato un rapporto stretto con i fan rendendoli partecipi di tanti dettagli della sua vita familiare, come ad esempio i festeggiamenti per il compleanno di sua figlia. Sposata da oltre vent’anni col famoso collega Fabio Caressa, i due abitano in una splendida casa a Milano 2.

Essendo così dinamica e piena di entusiasmo, Benedetta ama ogni tanto spostarsi per viaggiare o per trascorrere qualche giorno di assoluto relax lontano dalla solita routine. Non c’è da stupirsi quindi se, insieme al resto della famiglia, ha deciso di recarsi in montagna, dove ha una casa in Val di Susa. Qui passerà le imminenti festività natalizie e, naturalmente, si è organizzata per decorare tutta l’abitazione. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 1 milione di seguaci, “zia Bene” ha mostrato a tutti la meravigliosa dimora, l’avete vista?

Benedetta Parodi ci accompagna in un tour della sua casa in montagna: da restare incantati!

“Eccomi nella mia casetta in montagna dove passeremo il Natale… anche se non avevo fatto nemmeno l’albero! Con un po’ di pazienza e un pizzico di magia ecco creata la giusta atmosfera!”, si legge nella didascalia al post condiviso dalla conduttrice di BakeOff Italy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

A giudicare da ciò che si vede nel video, Benedetta e la sua famiglia non potevano scegliere posto migliore per festeggiare il Natale. La sua casa in Val di Susa, dove si è recata per sistemare gli addobbi, ha un’atmosfera davvero magica, in perfetta sintonia con la ricorrenza più famosa dell’anno.

Il legno è predominante in tutto l’arredamento. Il salone e la camera da letto infatti sono quasi interamente realizzate con tale materiale. Porte, mensole, tavolini, pavimento, scale…tutti questi dettagli sono rigorosamente di legno e ciò contribuisce a rendere l”ambiente estremamente caldo ed accogliente. Da notare il tetto spiovente e i diversi quadretti che ritraggono paesaggi montani.

Benedetta ha come sempre svolto un lavoro eccellente riguardo alle decorazioni: non ha trascurato assolutamente nulla, perfino i cuscini sul letto sono a tema natalizio!

Che dire, ottimo lavoro come al solito!