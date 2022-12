Il trucco della bottiglia per risparmiare: lo stanno facendo tutti, devi provarci anche tu

Risparmiare, quando possibile, non è mai una cattiva idea: anche grazie al trucco della bottiglia potrai farlo, non immagini in che modo!

A volte gli oggetti più semplici sono in grado di fornirci un aiuto incredibile per venire a capo di tanti problemi pratici nella vita di tutti i giorni. Ricordate, ad esempio, quando vi abbiamo parlato dei tappi di sughero nel vano portaoggetti dell’auto? Oppure quando vi abbiamo spiegato a cosa serve una saponetta sotto le lenzuola? E ancora, a cosa può essere utile una monetina nel freezer?

Insomma, spesso sono proprio le cose che abbiamo sotto il naso a rivelarsi preziose per quelle che ci sembrano ‘missioni impossibili’! E’ anche il caso delle bottiglie di plastica, quelle comunemente usate per contenere acqua. Sono proprio loro le protagoniste dell’incredibile trucchetto di cui stiamo per parlarti e che ti svolterà la vita. Se ti dicessimo che una semplice bottiglia di plastica può risolvere uno degli inconvenienti più sgradevoli che possano capitare in casa?

Ci riferiamo all’otturazione del wc, problema che si verifica più spesso di quanto non si creda. Quando si inizia a notare che l’acqua dello scarico torna su e si accumula nella tazza, si capisce immediatamente che c’è qualcosa che non va.

Una vera seccatura perché si sa che si dovrà chiamare l’idraulico per ripristinare il corretto funzionamento del meccanismo. Con il trucco della bottiglia, invece, è possibile risolvere senza attendere l’intervento dell’esperto. Vediamo in cosa consiste questo geniale metodo!

Usa questo trucco per sturare il wc: incredibile, ti basta una bottiglia

Dopo aver indossato un paio di guanti di gomma, la prima mossa utile quando siamo alle prese col wc otturato è cercare di togliere l’acqua in eccesso utilizzando un contenitore e versandola in un secchio. Dopo che avrai effettuato questa operazione, riempi fino alla sommità una bottiglia di plastica da un litro con dell’acqua calda. L’ideale sarebbe aggiungervi anche delle pietruzze che facciano peso.

Metti il pollice sulla parte superiore della bottiglia ed inserisci il collo sul fondo del water. Dopodiché, togli il dito e strizza forte la bottiglia. Vedrai che la pressione creatasi rimuoverà ciò che ottura lo scarico. La precauzione da adottare quando si applica questo metodo è indossare vestiti vecchi ed occhiali per proteggersi da possibili schizzi nel caso in cui non si riesca a trovare la causa del guasto.

Questo stratagemma fa bene anche alla tasche perché oltre a non dover pagare l’idraulico, potrai risparmiare la bellezza di 1 litro di acqua ad ogni scarico! Un grande aiuto contro bollette troppo salate, non ti pare?

Prova anche tu questo pratico sistema se il tuo wc dovesse darti problemi e vedrai che comodità!