Consuma due volte tanto la lavatrice se la azioni in questi giorni

Difficile fare a meno della lavatrice, ma è meglio sapere quando conviene utilizzarla: in alcuni giorni della settimana consuma il doppio!

Con la montagna di panni da lavare che inevitabilmente si accumula in quasi tutte le case, rinunciare all’utilizzo della lavatrice è praticamente impensabile. Soprattutto oggigiorno, che ogni componente della famiglia possiede un armadio stracolmo di vestiti e che molti frequentano la palestra. Il problema è che, come dice la parola stessa, gli elettrodomestici tendono a consumare parecchia energia e quindi ad incidere notevolmente sulla bolletta.

La lavatrice poi è tra quelli più usati, spesso insieme all’asciugatrice e al ferro da stiro. Sappiamo che, soprattutto quest’anno, c’è stato un aumento impressionante dei costi dell’elettricità dovuto al momento particolarmente critico che l’Italia e tanti altre nazioni stanno affrontando. ‘Stringere la cinghia’ è diventato necessario per molte famiglie e in più di un ambito, perfino quando si fa la spesa.

E’ opportuno quindi agire con parsimonia anche per quanto riguarda questo elettrodomestico, al fine di evitare inutili sprechi. Ad esempio, sapendo quando è sconsigliato azionarla. Ci sono infatti determinati giorni della settimana in cui tenerla accesa comporta bollette salatissime perché il consumo di energia si raddoppia.

Se ci è possibile, la cosa migliore sarebbe quella di sostituire quella vecchia con una di ultima generazione: le lavatrici più moderne sono impostate proprio per limitare il consumo di elettricità e per offrire la possibilità di scegliere programmi meno costosi. Tuttavia, anche in questo caso, è bene essere consapevoli che in alcuni giorni è meglio non metterla in funzione.

Evita di usare la lavatrice in questi giorni: consuma il doppio

Per non avere brutte sorprese in bolletta, la cosa migliore è stipulare un contratto biorario, che permetta di poter scegliere fasce più economiche durante le quali utilizzare l’elettrodomestico. Ovviamente, se il contratto che abbiamo firmato risale a molto tempo fa, quando non c’era questa possibilità, non potremo usufruire di alcun vantaggio indipendentemente dal giorno e dall’orario.

Col contratto biorario invece potremo risparmiare un bel po’. In questo caso le regole da tenere a mente saranno:

Non usare la lavatrice dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19.

dalle ore 8 alle 19. Durante la settimana le fasce più convenienti sono: tra le 7 e le 8 oppure dalle 19 alle 23.

Se possiamo, destinare i lavaggi al sabato e alla domenica

Resta infine sempre valida la raccomandazione di fare la lavatrice solo col cestello pieno e con un programma ecologico.

Sebbene attenersi questi ritmi richieda molte volte una riorganizzazione delle abitudini di tutta la famiglia, è davvero importante fare il possibile in tal senso. Una bolletta troppo alta, così come acquisti scriteriati al supermercato possono mettere seriamente in crisi l’intero budget familiare, specialmente con i tempi che corrono.

E voi di solito fate attenzione a questi dettagli quando fate il bucato?