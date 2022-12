Samantha De Grenet non più riccia e mora: si è mostrata così, si fa fatica a riconoscerla

In una delle sue ultime foto, Samantha De Grenet si mostra non più riccia e mora: l’avreste mai riconosciuta? È sempre bellissima.

Bella, anzi molto di più: davvero bellissima! Samantha De Grenet è tra le donne più amate dallo spettacolo nostrano, che nel corso degli anni è riuscita a mantenere un fascino davvero impressionante. Sarà anche passato del tempo dal suo esordio, ma la conduttrice romana continua ad essere splendida!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Samantha De Grenet è solita intrattenere il suo pubblico con scatti che la riguardano in prima persona. E che, in qualche modo, ce la mostrano nella sua quotidianità e vita di tutti di giorni. È proprio per questo motivo che qualche giorno fa, così come Fedez, ha voluto ‘giocare’ un po’ coi suoi followers, mostrando un cambio look che non è assolutamente passato inosservato.

Sin dai suoi esordi sul piccolo schermo, Samantha De Grenet si è mostrata con lunghi capelli ricci e di colore castano. Se adesso vi dicessimo che in questa foto non è più così? Qualche giorno fa, infatti, la conduttrice si presentata ai suoi followers totalmente diversa rispetto a come siamo abituati a vederla? Lei è sempre bellissima – e su questo non ci sono dubbi – ma non si può fare a meno di notare come sia veramente irriconoscibile a primo impatto.

Samantha De Grenet irriconoscibile: in questa foto non sembra proprio lei, ma è sempre bellissima

È proprio questa caratteristica a distinguere Samantha De Grenet da tutte le altre sue colleghe: la semplicità! Così come Alessia Marcuzzi – e lo ha fatto anche recentemente a Bulli Stop – anche quest’altra conduttrice romana ama mostrarsi al suo pubblico in tutta la sua semplicità. Se si guarda con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, si vedono una serie di scatti in cui la splendida De Grenet non si mostra mai artefatta o chissà che cosa, ma sempre nella sua quotidianità e durante la sua vita da mamma e moglie a tempo pieno. A tal proposito, avete visto una delle sue ultime fotografie pubblicate?

Alcuni giorni fa, come dicevamo precedentemente, Samantha De Grenet ha voluto sorprendere – e, dando uno sguardo un po’ ai commenti ricevuti a corredo del post, possiamo dire che ci è riuscita alla grande – i suoi sostenitori. Con un cambio look decisamente clamoroso, la conduttrice non si è mostrata coi soliti capelli ricci e castani, ma completamente diversa dal solito. Dimenticatela, quindi, col suo colore originale, ma immaginatela con capelli lisci e biondi. Sì, avete letto proprio bene! Ovviamente, si tratta di una parrucca e non di un effetto permanente, ma non si può fare a meno di notare quanto si fa fatica a riconoscerla con questo look. Guardatela qui:

Un cambio look davvero clamoroso, non trovate? Tuttavia, non si può fare a meno di notare quanto sia splendida anche con questo colore di capelli. Che sia castana e riccia o bionda e liscia, Samantha De Grenet è pur sempre bellissima. Siete d’accordo?