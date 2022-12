Caterina Balivo mostra come ha addobbato casa: l’albero di Natale è un trionfo di bellezza

Caterina Balivo ha mostrato sui social come ha addobbato casa: l’albero di Natale è un trionfo di bellezza.

Il Natale si sta avvicinando, non manca molto e presto ci immergeremo ancora di più nell’aria di festa. In realtà lo stiamo già facendo, in giro è possibile ammirare i negozi addobbati e le strade colorate con le luci. Ovunque si sente questa atmosfera natalizia. In questo periodo siamo sempre molto impegnati. Abbiamo tante cose da fare, come decidere dove pranzare o cenare: c’è chi preferisce stare a casa con la famiglia e chi invece prenota in un ristorante.

Oltre a tutte queste faccende, bisogna scegliere i regali: questo è uno dei punti più difficili perchè spesso non abbiamo le idee chiare e non sappiamo cosa regalare, per esempio, ai nostri genitori o alla persona amata. In queste settimane tutti ci siamo impegnati per abbellire casa nel migliore dei modi, con la realizzazione dell’albero di Natale, e qualcuno anche con il presepe. Pure i personaggi dello spettacolo, ovviamente, si stanno preparando. Molti hanno mostrato ai propri follower come hanno addobbato la dimora e lo hanno fatto attraverso i profili social.

Ne abbiamo già ammirato qualcuno, ma avete visto l’albero di Caterina Balivo? La conduttrice attraverso un video condiviso sul suo canale instagram ha mostrato come ha addobbato casa e il suo bellissimo albero: difficile non restare incanti da tanta bellezza.

Caterina Balivo ha mostrato sui social come ha addobbato la sua casa per le feste: l’albero di Natale è un trionfo di bellezza, da restare a bocca aperta

Caterina Balivo è tra le conduttrici più amate e apprezzate che si sono affermate nel mondo della televisione e dello spettacolo in generale. Negli anni abbiamo avuto modo di vederla in molti programmi sia come presentatrice ma anche con altri ruoli, come nelle interviste. Oggi è famosa al pubblico e questo la segue costantemente sui social dove lei non solo mostra i suoi progetti ma condivide anche immagini personali.

Nelle ultime settimane, come anche altri amati personaggi, ha pubblicato un video in cui mostrava come ha addobbato casa: ma avete visto il suo albero di Natale? E’ meraviglioso! La conduttrice lo ha abbellito con tanti piccoli oggetti e il colore predominante è il rosso: “E voi l’albero quando lo fate, aspettate l’8 dicembre o anticipate per godervi al massimo questo periodo stupendo?”, ha scritto a corredo.

Ci sono tante palle, sembrerebbe di cotone, di questa tonalità che si alterna al bianco. Possiamo ammirare anche addobbi a forma di cuore. In alto c’è un grosso fiocco. Caterina nel viso si mostra felice e super sorridente e prende tra le mani la pallina con sopra scritto il suo nome. Non solo, ma il suo vestito rosso che le sta benissimo, si abbina perfettamente all’albero.