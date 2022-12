Come sentirsi immediatamente meno gonfi dopo il pranzo di Natale: prova questo, sarà un vero toccasana

È questo il rimedio infallibile per sentirsi immediatamente meno gonfi dopo il pranzo di Natale: prova questo, sarà un vero e proprio toccasana.

Buono, anzi buonissimo il pranzo di Natale! Tra alcune ricette della nonna che fanno sempre grande scalpore e gli amatissimi dolci tipici di questo periodo, sono davvero tantissime quelle prelibatezze che si alternano sulle nostre tavole, che fanno leccare i baffi a tutti. L’unica pecca di queste grandi abboffate, però, è solo una cosa: la pancia gonfia. Anche negli anni scorsi, infatti, vi è capitato di sentirvi appesantiti e di riuscire a fare ben poco dopo pranzo?

Se anche a voi è capitato di mangiare tantissimo al pranzo di Natale e di non riuscire a fare nulla subito dopo averlo terminato, siete incappati proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi diremo tutto quello che è indispensabile fare per sentirsi immediatamente meno gonfi dopo aver ultimato l’abboffata natalizia. C’è chi preferisce andare a fare lunghe camminate, soprattutto quando si è in montagna o all’aria aperta, o chi preferisce digiunare nelle ore successive, ma sapete che esiste un toccasana super naturale che vi renderà immediatamente meno gonfi dopo il pranzo di Natale?

Come sentirsi meno gonfi dopo il pranzo di Natale: starai subito meglio, te lo garantiamo

Se anche tu hai mangiato troppo a pranzo, ma non vuoi assolutamente perderti i dolci, il limoncello e tante altre cose tipiche del Natale, allora non puoi assolutamente fare a meno di seguire il nostro consiglio. Di seguito, infatti, ti diremo come sia possibile ridurre drasticamente quella sensazione di gonfiore per continuare a godersi tranquillamente il resto della serata.

Ti senti gonfia, ma non vuoi rinunciare a tutto quelle che segue nel pomeriggio ed, addirittura, in serata? Allora prova questa tisana e ti assicuriamo che ti sentirai immediatamente meglio. Ecco quali sono i passaggi che devi seguire. E quali sono ingredienti che ci occorrono.

1 tazza d’acqua;

1 cucchiaino di menta essiccata.

Presi tutti gli ingredienti, non vi resta che passare al procedimento:

In un pentolino fate bollire una tazza d’acqua;

Una volta raggiunto questo stato, immergete le vostre foglioline di menta e fatele scaricare per circa cinque minuti;

Trascorso il tempo, filtrate il tutto e bevetela come più vi piace.

Vi assicuriamo che, se seguite alla perfezione tutto ciò che vi abbiamo detto, riuscirete a sentirvi meglio subito dopo. Pensate, avrete addirittura lo spazio per il dolce, pandoro e panettone!

Se proprio non avete in casa la menta essiccata, potrete ottenere lo stesso risultato o con una bella camomilla calda, che ha proprietà rilassanti e digestiva, o con un classico bicchiere acqua e limone. Insomma, non rinunciate a mangiare in queste feste natalizie, ma – come detto in più occasioni – a tutto c’è una soluzione.