Georgina Rodriguez, la rivelazione inaspettata: riguarda il suo fisico

Recentemente, Georgina Rodriguez si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata sul suo fisico: chi l’avrebbe mai detto.

Di ‘wags’ bellissime e che catturano facilmente l’attenzione, il mondo del calcio ne è davvero pieno, ma affascinanti e splendide come Georgina Rodriguez ce ne sono davvero pochissime. Compagna di vita di Cristiano Ronaldo da diversi anni, la bella argentina ha saputo farsi facilmente un nome. E a conquistare completamente tutti.

Recentemente sul piccolo schermo col documentario Netflix ‘Soy Georgina’, la splendida compagna di Cristiano Ronaldo ha raccontato a tutti la sua vita. È anche vero che l’argentina attualmente ha ritrovato la serenità accanto al famoso ed amato calciatore portoghese, ma – come raccontato dalla diretta interessata – la sua vita, ancora prima di conoscerlo, non è stata affatto tutta rose e fiori. Georgina, quindi, ha faticato un bel po’ per arrivare a dove è adesso. Ed, ovviamente, ora che è riuscita ad ottenere il suo obiettivo, ne è più che soddisfatta. Avete sentito, però, cosa ha rivelato recentemente?

Intervistata dal settimanale Elle, Georgina Rodriguez ha continuato a raccontarsi senza troppi giri di parole. Tra lusso, regali di un certo spessore e la bella vita, la modella ha svelato qualcosa di sé che fino ad ora non era conosciuto, che le ha dato la possibilità di farsi amare ancora di più da tutti.

Georgina Rodriguez senza peli sulla lingua: cosa ha rivelato sul suo fisico

Un’intervista a trecentosessanta gradi, quella a cui si è lasciata andare Georgina Rodriguez sul settimanale Elle. In quest’occasione, infatti, la modella argentina ha raccontato la sua vita e, soprattutto, il suo modo di pensare. A dispetto di quanto in molti possono immaginare, la compagna di Cristiano Ronaldo è una persona profonda, che da parecchia importanza alla bellezza interiore. Certo, lei non nega affatto di curare – ed anche parecchio – l’aspetto fisico e di tenerci particolarmente, ma non può fare a meno di sottolineare quanto per lei sia decisamente più importante quello che una persona ha dentro di sé. “Può essere un cliché, ma la bellezza è dentro. L’essere umano invecchia. La bellezza che dura per sempre è quella dell’anima”, ha detto la Rodriguez al giornale. Un discorso che, diciamoci la verità, non fa assolutamente una piega.

Parlando, poi, della bellezza interiore ed esteriore e di quanto lei curi l’aspetto fisico, Georgina Rodriguez si è lasciata andare ad una rivelazione riguardante il suo corpo. Divenuta mamma della piccola Bella Esmeralda dopo un tremendo dramma che l’ha colpita, la modella ha rivelato di non interessarsi più a qualche chilo di troppo. “La felicità non pesa né dà fastidio”, ha detto in merito. Certo, questo non significa affatto che si trascura o che non dà la giusta attenzione al suo fisico, ha solo spiegato che adesso non le interessa qualche forma un po’ più abbondante. “Mi prendo cura di me perché voglio vivere tanti anni, perché voglio vedere crescere i miei figli, perché voglio continuare a godermi la vita”, ha concluso.

Un messaggio forte e chiaro, quello lanciato da Georgina Rodriguez, che la rende sicuramente la paladine del bodypositivity.