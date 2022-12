Questi segni non troveranno tempo per la famiglia ma il lavoro gli regalerà tante soddisfazioni ed un fiume di denaro

Questi tre segni non troveranno molto tempo da dedicare alla famiglia ma il lavoro gli regalerà tante belle soddisfazioni e arriverà anche un fiume di denaro.

Il 24 e il 25 dicembre abbiamo trascorso delle giornate impegnate con tante cose da fare. Abbiamo vissuto momenti in famiglia e con gli amici, tra cene e pranzi con buon cibo e sane risate. C’è ovviamente chi ha preferito trascorrere questi due giorni senza compagnia e pensare a quello che ha fatto in questi mesi per poter affrontare meglio il futuro. Nel precedente articolo abbiamo detto che per tre segni dello zodiaco sarà un anno pieno di novità.

Ogni aspetto della vita sarà toccato da un cambiamento che può essere positivo o negativo. I Gemelli, la Bilancia e l’Acquario mostreranno il massimo impegno nel nuovo anno ma ad un certo punto cominceranno a sentire la fatica e ad accusare forte il colpo. Questi dovranno sì lavorare e utilizzare tutte le energie per raggiungere ciò che vogliono ma dovranno anche dedicarsi al proprio benessere. Meglio organizzare uscite in compagnia o un bel viaggio in coppia o con gli amici più cari.

Altri tre segni invece si impegneranno al massimo sul lavoro nel 2023 ma troveranno poco tempo per la famiglia. Le soddisfazioni sicuramente non mancheranno, grazie alla costanza che avranno nell’ambito professionale, e inoltre arriveranno anche i soldi.

Questi tre segni non troveranno tempo per la famiglia nel nuovo anno ma il lavoro regalerà tante soddisfazioni e belle entrate di denaro

I Gemelli, la Bilancia e l’Acquario nel nuovo anno si troveranno a corto di energie. Si impegneranno al massimo in tutti i campi della vita e per questo cominceranno ad accusare il colpo. Come abbiamo già detto, dovranno trovare lo spazio e il tempo per regalarsi alcuni momenti da soli, in famiglia ma anche con gli amici. Altri tre segni invece nel 2023 avranno poco tempo per la famiglia perchè saranno troppo impegnati con il lavoro.

Il Capricorno, il Toro e la Vergine vivranno una svolta. Inizialmente ci saranno alcune complicazioni che potrebbero colpire proprio l’aspetto professionale ma nei messi successivi tutto potrebbe cambiare. Ci potrebbero essere nuove opportunità che per loro saranno grandi soddisfazioni. Dopo la fatica mostrata potranno essere ricompensati come meglio speravano, magari con una somma di denaro in più che non fa mai male. Le entrate saranno fruttuose e l’aspetto economico ritornerà a sorridere.

Visto che si impegneranno molto sul lavoro avranno poco tempo da dedicare alla famiglia. Questi tre segni devono fare attenzione però, perchè anche il partner, i genitori, i fratelli e gli amici hanno bisogno di cura e di attenzioni: dovranno in qualche modo cercare di equilibrare la situazione. Il nuovo anno però, a quanto pare, per il Toro, la Vergine e il Capricorno sarà abbastanza soddisfacente.