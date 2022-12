Bellissima come lei: la mamma di Antonella Fiordelisi è un vero incanto; la famiglia della influencer e concorrente del GF Vip 7.

O la ami o la ‘odi’, ma Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più in vista del GF Vip 7. L’influencer salernitana è una vera protagonista del reality show di Canale 5 e sin dai primi giorni ha messo in mostra il suo caratterino. Schietta e senza peli sulla lingua, la schermitrice ha litigato con un bel po’ di persone all’interno della casa più spiata della tv, compreso il suo fidanzato Edoardo Donnamaria.

La storia, nata proprio nella casa, prosegue ma non senza difficoltà: la coppia vive continui alti e bassi e le discussioni per via della gelosia non mancano mai. A supportare i ‘Donnalisi’, però, ci sono le rispettive famiglie, che sembrano approvare la relazione tra i due giovani concorrenti. Papà Stefano Fiordalisi lo ha dichiarato apertamente, durante la sorpresa organizzata per Antonella: un incontro dolcissimo nel giardino della casa, durante il quale Stefano ha conosciuto anche il suo nuovo genero Edoardo. Il papà lo conosciamo tutti, ma avete mai visto la mamma della meravigliosa gieffina? Piccolo spoiler: è bellissima come lei e il loro sorriso è praticamente identico.

Avete mai visto la mamma di Antonella Fiordelisi del GF Vip 7? Quanta bellezza!

State seguendo il percorso di Antonella Fiordelisi al GF Vip? L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è una delle protagoniste di questa edizione del programma, nonostante in casa non tutti abbiano un bel rapporto con lei. C’è chi, come Edoardo Tavassi, ritiene che l’influencer sia troppo costruita, interessata solo ad essere ‘personaggio da reality’ e poco persona. O chi, come Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micole Incorvaia non riesce proprio a trovare un punto di incontro con la coinquilina… In attesa di scoprire come proseguirà l’avventura di Antonella nella casa di Cinecittà, vi mostriamo uno scatto davvero bellissimo. Una foto condivisa da Antonella sul suo Instagram, scattata durante una giornata in barca nel mare della splendida costiera amalfitana. Con lei, felici e sorridenti, papà Stefano e mamma Milva. E, a proposito di sorrisi, quello della mamma di Antonella vi lascerà di sasso: la gieffina è la sua fotocopia! Curiosi di vedere lo scatto? Date un’occhiata:

Eh si, un quadretto familiare davvero incantevole! Mamma Milva è semplicemente meravigliosa proprio come Antonella: le due sembrano quasi sorelle! Uno scatto che racchiude l’amore immenso che Antonella prova per i suoi genitori, dal sempre al suo fianco e pronti a sostenerla in tutte le sue scelte. Vedremo Milva al GF Vip per una sorpresa alla Fiordelisi prima della fine del GF Vip? Noi ce lo auguriamo! Del resto, al gran finale, fissato per aprile 2023, manca ancora molto…