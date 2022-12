Non solo a Natale, il regalo perfetto per Capodanno è questo: resterà senza parole; come sorprendere qualcuno nell’ultima notte dell’anno.

Chi lo ha detto che i regali si fanno soltanto a Natale? Si può scegliere di stupire i propri cari anche nel corso dell’ultima, magica notte dell’anno. Precisiamo: non bisogna acquistare nulla di eccessivamente costoso. Non è affatto il caso, soprattutto se si è già provveduto a fare un regalo con i fiocchi pochi giorni prima. Cosa organizzare, quindi, per rendere speciale questa notte?

C’è un’idea super originale alla quale, forse, non hai mai pensato: non ti servono molti soldi ed è adatta davvero a tutti. È perfetta per un partner, come per un’amica o per i tuoi genitori: un modo dolcissimo per iniziare l’anno, con la voglia di trascorrere anche il 2023 insieme. Scommettiamo che non potrete fare a meno di organizzare questa sorpresina di Capodanno?

Regalo perfetto per Capodanno: un’idea dolcissima adatta a tutti

Manca poco al cenone di Capodanno: nuova ‘abbuffata’, nuovo tempo da trascorrere insieme in famiglia o tra gli amici, nuove emozioni. E che ne dite di rendere la serata ancora più magica facendo un regalino ad una persona speciale? Un regalo che, rispetto a quello di Natale, probabilmente sarà ancora più apprezzato, perché inaspettato. Niente paura: non è niente di eccessivamente costoso, ma la dolcezza di questo pensiero vale più di un diamante. Di cosa parliamo?

Di un calendario personalizzato, con dodici foto che sceglierete proprio voi. Una foto per ogni mese, da Gennaio 2023 a Dicembre, così da far sentire la tua presenza alla persona che amate. Potete scegliere di regalarla al vostro partner, selezionando i vostri scatti di coppia più belli, ma anche ad un’amica, con la quale avrete immortalato milioni di momenti. E che ne dite di regalarlo a genitori o suoceri, magari allegando anche le foto dei nipotini o dei loro amici a quattro zampe? L’idea non solo è carinissima, ma è davvero adatta a tutti: basta scegliere lo foto più emozionanti e il gioco è fatto. Piccola dritta: cercate di scegliere immagini inerenti al mese in questione. Ad esempio, a gennaio foto scattate col freddo, magari sulla neve, ad agosto scatti al mare e, a dicembre, le foto con l’albero di Natale. Un pensiero piccolo, che viene dal cuore, che siamo certi farà sciogliere chi lo riceverà. Per acquistarlo potete recarvi da un fotografo e inviare le foto scelte, cosicché lui provveda a creare il calendario. In alternativa, esistono app e siti che ti consentono di creare il tuo calendario direttamente online: vi arriverà comodamente a casa o all’indirizzo che sceglierete.

E voi, cosa aspettate a creare il calendario 2023 più dolce che ci sia? Un modo tenero per iniziare l’anno nuovo all’insegna dell’amore.