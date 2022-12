Vuoi dare al tuo sguardo un effetto intenso? Fai questo passaggio con la matita nera

Vuoi dare al tuo sguardo un effetto super intenso? Fai questo passaggio con la matita nera e vedrai che avrai il risultato sperato.

Il mondo della cosmetica è vasto, sono tantissimi i prodotti che si possono trovare in commercio. Il fondotinta, la cipria, il rossetto, l’ombretto, il mascara, l’illuminante e via dicendo. Ogni prodotto esiste poi in tanti diversi colori ma anche con molte ‘funzioni’ differenti. Nel tempo c’è stato un miglioramento e un’evoluzione anche in questo settore. Negli ultimi anni si è sempre più diffuso il trucco waterproof.

Questo, per esempio, se andiamo al mare e facciamo il bagno, tende a non andare via. Quante volte sarà capitato di mettere il mascara in vacanza e di avere un effetto sciolto sul volto? E quante volte vi sarà successo di mettere il rossetto e di non trovarlo più dopo poco tempo? Adesso c’è la soluzione a questo piccolo inconveniente. Quando ci trucchiamo scegliamo il make up da dare al volto in base solitamente a dove dobbiamo andare. Se in serata è prevista una festa scegliamo un trucco forte, con colori accentuati e soprattutto luminosi. Se invece dobbiamo scendere per fare delle compere o per una semplice passeggiata allora preferiamo usare colori leggeri, per dare al viso un effetto naturale.

Grazie ai cosmetici possiamo dare al volto ogni volta sfumature nuove e diverse, basta applicare i prodotti nel modo giusto. Volete dare al vostro sguardo un effetto super intenso? Per farlo dovete applicare in questo modo la matita nera: vedrete che avrete il risultato che desiderate!

La matita nera è uno dei prodotti più utilizzati. Questa può essere applicata in tanti modi e in zone diverse del viso. E’ possibile metterla semplicemente nella rima inferiore dell’occhio e in seguito applicare il mascara, o anche sulla rima superiore, creando uno sguardo ancora più magnetico.

Con questo cosmetico però, molte persone lo sapranno, è anche possibile creare un trucco accentuato o anche sfumato. Se volete dare al vostro sguardo un effetto super intenso dovete fare in questo modo: con pochi e semplici passaggi otterrete il risultato che disiderate. Prima cosa da fare è quella di applicare la matita nera nella rima inferiore dell’occhio, poi andrete sulla palpebra. Qui la applicherete come fosse un eyeliner, che andrete poi a sfumare.

Potete anche aggiungere l’ombretto. Dopo aver messo la matita sulla palpebra mobile usate un colore scuro in polvere, picchiettando sopra. Non dimenticate di sfumare, altrimenti resterà un colore compatto e troppo forte soltanto in quel punto. Vedrete che dopo aver sfumato verso la parte esterna i due prodotti, il risultato sarà super intenso.