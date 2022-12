Buttare via il latte detergente è un errore: non indovineresti mai a cosa può servire

Il latte detergente è davvero prezioso per la nostra pelle, ma non buttarlo se pensi di non utilizzarlo: guarda qui cosa puoi farci!

Per una efficace pulizia del viso da trucco ed altre impurità, il latte detergente è un prodotto super indicato. Questa crema dotata di proprietà lenitive ha la capacità di idratare e nutrire ed è adatta a qualunque tipo di pelle. Per ottenerne i benefici migliori, come una maggiore luminosità ed un’azione anti-età, va usato quotidianamente per rimuovere il make-up e come preparazione della pelle alla crema giorno o notte.

Insomma, un prodotto davvero indispensabile per una corretta beauty routine! Può succedere però, che per vari motivi si decida di non utilizzare quel latte detergente che abbiamo acquistato tempo fa. Magari perché lo abbiamo dimenticato troppo a lungo nell’armadietto del bagno ed è scaduto. In questi casi, come abbiamo visto, i cosmetici non andrebbero usati.

Cosa fare allora col contenuto rimasto nel flacone? Buttarlo non è una buona idea perché, come accade per tanti altri prodotti, può rivelarsi molto utile a risolvere alcuni inconvenienti pratici. Gli sprechi, si sa, sono sempre da evitare, sia nel rispetto dell’ambiente che per la tutela delle nostre tasche. A maggior ragione in un periodo come quello attuale, in cui i prezzi subiscono impennate da non credere. Riguardo a questo prodotto beauty così famoso, vi sorprenderà sapere a cosa potrete destinarlo: impensabile!

Il latte detergente ti aiuta a risolvere una vera seccatura: ne basteranno poche gocce

Oltre a lucidare i mobili in legno, il latte detergente scaduto è ottimo anche per pulire le scarpe e le borse. Sì, hai letto bene: parliamo di quelle in pelle, che non vanno mai e poi mai lavate in lavatrice bensì a mano. Purtroppo, per entrambi gli accessori è molto frequente che brutte macchie possano rovinarle: le scarpe sono soggette a urtare un po’ dappertutto e le borse vengono poggiate su diverse superfici dove lo sporco a volte è invisibile.

Per farle tornare come nuove, basta qualche goccia di latte detergente: mettine un po’ su un batuffolo di cotone e strofina con delicatezza sulla macchia. Vedrai che questa sparirà in quattro e quattr’otto! Ovviamente, al fine di ottenere la rimozione completa dello sporco, è importante che la macchia sia recente.

Infine, se il cosmetico non è ancora scaduto, ma non vuoi comunque usarlo perché magari hai sbagliato la marca, puoi usarlo per uno scrub corpo: mischia dello zucchero o del sale grosso ad un po’ di prodotto, spalma il composto sul corpo, massaggia e risciacqua.

Avresti mai pensato che il latte detergente scaduto potesse addirittura smacchiare scarpe e borse di pelle? Provaci e facci sapere se ne è valsa la pena!