In questi giorni di Natale abbiamo mangiato molto tra cene e pranzi con amici e parenti. Solitamente la Vigilia, in base alle abitudini di una determinata zona, si preparano tantissime cose buone, molte delle quali sono specialità. Cambiano da posto in posto e sicuramente avendo parenti anche lontani avrete visto che non sono mai le stesse.

Oltre alla tavola ci siamo dedicati anche ad altro, come ai regali o alle passeggiate per ammirare la bellezza dei mercatini, le case di Babbo Natale, e il giro in famiglia per fare gli auguri. Sono stati giorni frenetici in cui non abbiamo avuto molto tempo per fare altro ma abbiamo cercato di fare ogni cosa. Solitamente prima di ogni cenone mangiamo qualcosa di leggero per evitare di arrivare la sera già con la pancia piena.

Sono tante le cose da fare per evitare di gonfiarci prima ancora del cenone, che sia quello della Vigilia o anche quello di Capodanno. Ecco perchè vogliamo darvi una ricetta sfiziosa per preparare qualcosa di veloce da mangiare prima: questa è una vera e propria specialità.

Cosa mangiare di sfizioso e veloce prima del cenone: non puoi perderti questa specialità

Quando arriva il Natale siamo soliti mangiare molto. Soprattutto il 24, il 25 e il 26 prepariamo tantissime cose per cena e pranzo. Stiamo ore ad impegnarci per preparare qualcosa di buono e che sia gradito a tutti. Se abbiamo ospiti ci impegniamo ancora di più per sorprenderli al meglio. In base alle regioni le specialità sono diverse, c’è chi mangia molto più pesce e chi invece opta per la carne.

Ogni posto ha piatti tipici diversi. Naturalmente prima del cenone, che sia della Vigilia di Natale o anche del Capodanno siamo soliti mangiare qualcosa di veloce e di leggero. Questo per evitare di sentirci molto gonfi. C’è chi preferisce farsi un panino o anche mangiare un po’ di frutta, c’è chi invece preferisce non mangiare assolutamente nulla e attende la sera e chi prepara qualcosa di leggero ma sempre sfizioso. Vogliamo darvi una ricetta facile da fare e veloce per preparare qualcosa prima del Cenone. In questo caso parliamo di quello di Capodanno, dato che la Vigilia è già passata.

Se volete mangiare in modo leggero prima dell’abbuffata potete preparare una buonissima torta salata con la pasta sfoglia e le zucchine. Dovrete semplicemente lavare e tagliare a fette rotonde le verdure e in una ciotola sbattere tre uova (la quantità va in base a quante persone ci sono). Aggiungete le zucchine, il sale e del formaggio, quanto basta. In seguito, dovrete prendere una teglia, inserire la carta da forno e sopra aggiungere la pasta sfoglia ben stesa. Aggiungete il composto e mettete un altro strato sopra di pasta per chiudere. Infine mettete nel forno per circa 30 minuti a 180 gradi. Ogni tanto controllate che la vostra pietanza non stia bruciando. Quando sarà pronta toglietela e servitela. Attenzione ovviamente a non esagerare con le dosi!