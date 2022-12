Ti svelo un trucco per non far germogliare le patate: lo stanno facendo tutti

Ti svelo un trucco che ti permette di non far germogliare le patate e di non farle ammuffire o marcire: lo stanno facendo proprio tutti.

Le patate sono tra gli ortaggi più consumati e piacciono quasi a tutti. Si prestano a mille utilizzi, infatti è possibile realizzare molti piatti, che sia un primo o un secondo. Come tutti gli ingredienti, anche queste hanno bisogno di essere conservate in luoghi adatti altrimenti rischiamo di farle marcire, ammuffire o anche germogliare.

Proprio come le cipolle! Queste, se non lo sapete, devono essere conservate in posti non troppo luminosi e se è possibile in sacchetti di carta. In questo modo non andranno a male e le potrete usare più volte, soprattutto se le avete già utilizzate. Anche le patate devono essere posizionate in luoghi dove non rischiano di marcire, altrimenti se succede l’unica soluzione è quella di buttarle ed è un vero peccato!

Ecco che vogliamo, per questo, svelarvi alcuni ‘trucchi’ su come e dove conservarle: questi vi permetteranno di non farle marcire, ammuffire o germogliare. Per mantenerle sane una volta acquistate bisogna posizionarle in sacchetti di carta o anche in quelli a rete che sicuramente conoscerete. Subito dopo è necessario poggiarle in luoghi dove non ci sia umidità, quindi asciutti e soprattutto lontano dalla luce. Inoltre devono essere ben arieggiati perchè il cambiamento dell’aria aiuta ad evitare che si formi la muffa o il marcio.

Se per caso avete una cantina è meglio conservare le vostre patate in quella stanza, altrimenti va bene anche un ripostiglio dove mettete solitamente il cibo a lunga conservazione, o in un armadietto dove non c’è luce. Una regola fondamentale da seguire è quella di evitare di metterle in frigo. Infatti il freddo trasforma gli amidi delle patate in zuccheri e rischiate di farle divenire dolci e anche farinose. Se succede il rischio che possano marcire in fretta è molto alto. Lo stesso per esempio accade con le cipolle. Anche queste se conservate in frigo tendono ad ammuffire velocemente: molti alimenti non devono essere assolutamente conservati in luoghi freddi.