Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: spunta tutta la verità sul loro rapporto; a parlarne chiaramente è stata la moglie di Paolo Bonolis.

Sono due grandi protagoniste del GF Vip. Una è alla sua seconda esperienza da opinionista, l’altra è una scommessa vinta, come l’ha definita Alfonso Signorini. Sonia Bruganelli e Giulia Salemi arricchiscono ogni puntata del reality show di Canale 5, ognuna dalla propria postazione in studio. Studio dove, qualche settimana fa, non sono mancate scintille tra le due regine della tv, che si sono punzecchiate palesemente in studio, per via di opinioni discordanti. Ma come sono attualmente i rapporti tra di loro?

Tra le due c’è realmente antipatia come sostiene qualcuno o la verità è un’altra? A parlarne è stata proprio Sonia, intervistata dal settimanale Chi. L’opinionista ha svelato i dettagli del suo rapporto con la Salemi, che veste il ruolo di ‘regina dei social’, riportando le opinioni del web attraverso i tweet più salienti. Ecco cosa ha rivelato sulla collega.

Sonia Bruganelli svela in che rapporti è con Giulia Salemi

In molti hanno notato che, a un certo punto, tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi vi erano più di un dissapore. Dopo Adriana Volpe, la moglie di Bonolis ha trovato una nuova ‘rivale’ nello studio del GF Vip? Ebbene, sebbene all’inizio potesse sembrare così, la verità è un’altra. A raccontarla è stata Sonia, in un’intervista a Chi in cui ha detto la sua su diversi protagonisti di questa edizione dello show.

Belle parole per la sua nuova compagna Orietta, che ha definito una vera “scoperta, accogliente, che non ha bisogno di superarti”. Ma cosa pensa, invece, di Giulia? L’opinionista rivela, con la sua solita schiettezza, che non aveva mai conosciuto Giulia prima di questa esperienza e di non aver nutrito grande simpatia per lei quando era concorrente nella Casa. La sua idea, però, è cambiata: “Invece mi rendo conto che è una ragazza volitiva, che merita di andare avanti in questo mestiere perché sarà sempre più brava e attenta”. Sugli screzi iniziali ha rivelato: “All’inizio mi sembrava che avesse un atteggiamento populistico anche a mio danno, così gliel’ho fatto notare e lei lo ha recepito, ci siamo spiegate”.

Tutto chiarito, insomma, tra le due primedonne del GF Vip 7. Ricordiamo che anche nella prossima puntata Sonia non sarà presente, essendo in vacanza in America con la sua famiglia. Al fianco di Orietta Berti, lunedì prossimo, ci sono ancora Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, conduttori del GF Vip party su Mediaset Play. E voi, state seguendo questa edizione del reality più spiato della tv? Per quale dei vipponi fate il tifo in vista della vittoria finale?