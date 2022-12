Hai usato la pastiglia per la lavastoviglie? Allora sto per lasciarti senza parole (non lo immagini neanche)

Sei anche tu hai appena usato la pastiglia per la lavastoviglie, sappi che sto per lasciarti senza parole: non lo immagini neanche.

Che grande invenzione la lavastoviglie! Ottimo alleato per gli amanti del pulito e, soprattutto, delle famiglie numerose, l’elettrodomestico permette di ridurre drasticamente i tempi e la fatica impiegata per lavare tutte le stoviglie che si utilizzano per la preparazione di pranzi e cene.

Per far sì che le stoviglie risultino più splendenti e, soprattutto, pulitissime al massimo, è necessario inserire al suo interno – qualche istante prima di azionare il lavaggio – delle semplicissime pastiglie. Si tratta di piccole palline di detersivo che hanno la funzione di rimuovere in un vero e proprio batter baleno anche le incrostazioni di cibo più ostinate. Non le avete provate fino ad ora? Beh, vi consigliamo di farlo perché vi garantiamo che il risultato che ne uscirà fuori sarà davvero pazzesco!

Se vi dicessimo che potete creare la vostra pastiglia per lavastoviglie direttamente a casa vostra? Se anche voi siete stanchi di spendere tantissimi soldi in detersivi e volete provare la moda del ‘fai da te’, sappiate che è possibile farlo. Dopo lo sgrassatore homemade ed, addirittura, delle salviette igienizzanti fatte in casa, ci pensiamo noi a dirvi come sia possibile creare da soli il proprio detersivo.

Come creare da soli una pastiglia per la lavastoviglie: provaci, sarà geniale

Se anche tu sei stanco di acquistare detersivi di cui sai davvero ben poco, ti consigliamo di seguire alla lettera ciò che stiamo per dirti. Di seguito, infatti, ti diremo come sia possibile fare da sé una semplicissima pastiglia di lavastoviglie, risparmiando tantissimi soldi e, perché no, anche un bel po’ di fatica. Quante volte, infatti, ti è capitato di dover azionare l’elettrodomestico ma di aver terminato il detersivo? Da oggi in poi, non accadrà mai più una cosa del genere!

Guardate cosa abbiamo appena scoperto, siamo certi che in pochissimi l’avrebbero mai immaginato!

1 tazza di soda caustica;

1 cucchiaino di bicarbonato;

1 pizzico di sale;

1 tazza di succo di limone

Detti tutti gli ingredienti che ci occorrono, non ci resta che capire come si può procedere. I passaggi da seguire, vi assicuriamo, sono pochissimi, ma soprattutto facili da mettere in pratica.

Mettete tutti gli ingredienti all’interno di una ciotoline e mescolate il tutto; Continuate a mescolare fino a quando non ottenete un composto omogeneo; Raggiunto questo risultato, iniziate a prendere delle piccole palline; Appallottolato il composto in piccole porzione, inserite lo stesso all’interno di uno stampo per fare i cubetti di ghiaccio ed attendi un’ora; Trascorso il tempo, usa la tua pastiglia come meglio credi.

Pazzesco, non trovate? Provateci anche voi e vi assicuriamo che il risultato che ne uscirà fuori sarà davvero fenomenale!

L’avreste mai detto? Noi assolutamente no, ma vi assicuriamo che lo proveremo immediatamente!