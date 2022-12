Maurizio Costanzo, la confessione inedita su Raffaella Carrà: “Aveva 17 anni quando…”; cosa ha rivelato il giornalista e conduttore.

Maurizio Costanzo è una vera e propria colonna della nostra televisione e, quando parla, nei suoi racconti c’è sempre qualche episodio o aneddoto interessante sui grandi nomi del nostro mondo dello spettacolo. È accaduto anche qualche giorno fa, quando il giornalista e conduttore è intervenuto in diretta a Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone.

Durante la chiacchierata, Costanzo ha parlato della sua illustre carriera e della vita privata, rivolgendo parole d’amore alla sua inseparabile Maria De Filippi. Ma non solo: nel corso dell’intervista, Maurizio Costanzo ha rivelato anche un interessante retroscena che riguarda la grande Raffaella Carrà. Qualcosa che è accaduto quando la regina delle tv era solo una ragazzina… Ecco di cosa si tratta.

Maurizio Costanzo rivela un retroscena inedito su Raffaella Carrà

Un’intervista ricca di spunti interessanti, quella di Maurizio Costanzo ad Oggi è un altro giorno. Il giornalista e conduttore si è collegato con lo studio di Serena Bortone, raccontando qualcosa sulla sua eccelsa carriera in tv. Dai suoi programmi ai grandi dello spettacolo ai quali, in un modo o in un altro, è legato. Come Raffaella Carrà, una vera leggenda del nostro piccolo schermo. Dopo aver mandato in onda diverse clip raffiguranti le esperienze televisive dell’indimenticabile conduttrice, Costanzo si è lasciato andare ad un ricordo dolcissimo, che riguarda proprio la Carrà. Sapete cosa ha fatto per lei?

“Raffaella è un ricordo indelebile perché io conoscevo la madre. Lei aveva 17 anni e voleva entrare alla scuola di cinematografia, doveva fare un tema. La madre mi chiese di farle il tema e lei fu ammessa“. Un retroscena che non tutti conoscevano, quello raccontato da Costanzo, che ha sottolineato come non esista nessuna come lei: “Non ce l’abbiamo più una brava in tutto come Raffaella”.

Nel corso dell’intervista, Costanzo ha parlato di un altro re dello spettacolo, anche lui notato dal giornalista quando era molto giovane: “Fiorello lo vidi in un villaggio in Sicilia e capii che bloccava la gente, anche quando mangiavano nei villaggi. Lo feci venire a Roma, al Parioli dove facevo il Costanzo Show, e bloccò la gente. Io credo che Fiorello ancora oggi con Viva Rai Due sia l’unico perdurante fenomeno della televisione italiana“. Parole di stima assoluta, quelle di Maurizio rivolte allo showman siciliano, ed è proprio vero. Come sottolineato anche dalla Bortone, Fiorello riesce ad ottenere ascolti mai visti per quella fascia oraria: la trasmissione va in onda a partire dalle ore 7 e 15e ha una durata di 45 minuti. Emozioni, risate, divertimento a non finire e tantissimi ospiti: un appuntamento da non perdere.