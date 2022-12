Ogni segno zodiacale ha la sua ossessione, eccole tutte: e la tua qual è?

Avreste mai immaginato che ogni segno zodiacale ha la propria ossessione? Scopriamo insieme quali sono e dicci la tua.

“Il mondo è bello perché è vario”: potremmo iniziare proprio così quest’articolo destinato all’ossessione di ciascun segno zodiacale. Per quanto tutti gli astri hanno alcuni punti in comune – alcuni, ad esempio, condividono la vanità e la tendenza a tradire – non si può fare a meno di dire quanto siano uno diverso dall’altro.

Se vi dicessimo che ogni segno zodiacale ha la propria ossessione, ci credereste? Forse non tutti lo immaginano, ma ciascuna stella messa a disposizione dall’Oroscopo ha una propria fissazione. “Sono fatto così”: quante volte avete sentito o, addirittura, avete detto questa frase? Ne siamo certi: tantissime volte! A questo punto, però, non ci resta che capire cosa faccia letteralmente perdere i sensi a ciascun segno.

Se anche tu sei curiosa di sapere quale sia l’ossessione di ogni segno zodiacale, non ti resta che metterti comodo, prendere carta e penna ed iniziare a segnare tutto ciò che ritieni necessario.

Ogni segno zodiacale ha la sua ossessione: leggi qua, ti metterei le mani nei capelli

Che sia la smania di essere sempre puntuale, di avere tutto sotto controllo o di accumulare più soldi possibili, sono davvero tantissime le fissazioni di ogni segno zodiacale. Siete curiosi, però, di scoprirli tutti? A partire dall’Ariete fino ai Pesci, ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Ma non solo. Fateci sapere se vi riconoscete nella descrizione che facciamo o, al massimo, quale sia la vostra ossessione.

Siete pronti? Scopriamo insieme quale sia l’ossessione di ciascun segno zodiacale!

Chi è nato sotto il segno dell’Ariete ha un’unica e grande smania: il tempo! Rispettano per filo e per segno le ore, i minuti e, soprattutto, i secondi. Ed odiano fortemente coloro che sono in ritardo;

Tutti 'amano' i soldi e ne vorrebbero sempre di più nel proprio portafogli, ma il Toro è una cosa pazzesca! Il danaro conta tantissimo per chi appartiene a questa stella. E farebbe di tutto per aumentarne la quantità nelle sue tasche. A braccetto con questo segno, vi è anche il Sagittario. Anche per lui, infatti, sono importantissimi i soldi. Immaginatevi una coppia con questi segni, si fa davvero l'en plein;

I Gemelli sono parecchio difficili da decifrare. Precisi e puntigliosi su ogni cosa, coloro che nascono sotto questo segno zodiacale non vanno assolutamente d'accordo con chi è il loro opposto. Facciamo riferimento, quindi, a quelle persone superficiali o a chi non presta attenzione in quello che fa;

Chi è nato sotto il segno del Cancro può darci ragione: sono davvero tantissime le sue fissazioni! A partire dalla smania di avere tutto sotto controllo – non è un caso se non prediligono viaggi in treno o in aereo – fino all'abitudine di essere sempre puntuali, incorreggibili e precisi, col Cancro è davvero difficile averci a che fare;

Strano a dirsi perché sono tra i segni più infedeli in assoluto, ma il Leone ha paura di essere tradito. Che sia in un rapporto d'amicizia o d'amore, chi è nato sotto questa stella ha la fissazione dell'inganno. Il consiglio che vi diamo, quindi, è di relazionarsi a lui coi piedi di piombo. E di farlo, soprattutto, solo quando si ha la certezza dei propri sentimenti;

Si può dire che la Vergine sia una vera e propria amante del pulito e dell'ordine! In casa, infatti, vuole che sia tutto in ordine. Ed anche a lavoro non scherza affatto. La sua scrivania, infatti, è sempre tutta ordinata, con gli oggetti a posto e senza nemmeno un filo di polvere;

Che fatica avere a che fare con la Bilancia: vuole avere sempre ragione! Per chi nasce sotto questa stella non esiste torto o errore: ogni cosa che fa è sempre giusta!;

Avete presente una persona ipocondriaca? Bene: sono tutte quelle persone che appartengono al segno dello Scorpione! Per loro, al primo posto viene sempre prima la salute. E guai ad accusare qualche piccolo malanno: iniziano a partire i film mentali!;

Così come il Cancro, anche il Capricorno vuole avere sempre tutto sotto controllo. Non solo è parecchio geloso col suo partner ed ha l'abitudine costante di controllargli il telefono, ma è un vero e proprio maniaco della perfezione. Se si parla di gelosia, allora, non si può fare a meno di parlare di un altro segno: l'Acquario. Anche lui, infatti, è parecchio ossessivo e possessivo nei confronti della sua dolce metà, rischiando di mettere a repentaglio la sua relazione;

Concludiamo, infine, con i Pesci. Se c'è una persona che odia l'idea di stare da sola, è proprio quella che appartiene a questo segno zodiacale. Non è un caso, infatti, se è sempre in giro e, soprattutto, in compagnia di qualcuno.

Cosa ne pensate? E, soprattutto, fateci sapere la vostra ossessione.