Se segui questa ricetta non potrai più sbagliare il cocktail di gamberetti per Capodanno

Fin dagli anni ’80 il cocktail di gamberetti è un classico del cenone di Capodanno, ma se vuoi che sia perfetto, questa è la ricetta giusta.

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia: tra poche ore saluteremo il 2022 e daremo il benvenuto al 2023, con la speranza che possa essere un anno molto più sereno per tutti. Tra le tante tradizioni che accompagnano il Capodanno, la prima in assoluto è il cenone: un momento di piacevole condivisione con familiari o amici durante il quale il cibo diventa protagonista.

Come accade anche alla vigilia di Natale, le portate previste nel menu sono solitamente numerose e non è raro che si inizi dagli antipasti: salmone affumicato, uova tonné, tartine, insalata russa, ecc. Questi i più classici, tra cui anche l’amatissimo cocktail di gamberetti, vero cult della tavola di fine anno. Nonostante sia un piatto tipicamente anni ’80, la sua fama è rimasta inalterata nel tempo e, data la sua bontà e la facilità di preparazione, non c’è da stupirsene.

Di grande effetto dal punto di vista estetico e veloce da realizzare, è proprio l’ideale per festeggiare il Capodanno, ma sei sicura di fare i passaggi giusti quando lo prepari? Visto che tra poche ore dovrai metterti ai fornelli per il pantagruelico cenone, dai uno sguardo a questa ricetta: ti svelerà tutti i segreti per un ottimo cocktail di gamberetti.

Cocktail di gamberetti: la ricetta perfetta del cult di Capodanno

Prima di elencarti gli ingredienti del cocktail di gamberetti in dosi per 4 persone, ti ricordiamo che puoi preparare in anticipo la maionese o la salsa rosa e poi conservarle in frigo fino al momento in cui dovrai condire i gamberetti.

Per preparare la maionese ti servono:

Tuorli freschi 1

Olio di semi di girasole 120 gr

Succo di limone filtrato 15 gr

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Versa in un mixer il tuorlo, il sale, il pepe e il succo di limone. Mentre l’elettrodomestico è in funzione, versa molto lentamente l’olio di semi di girasole e dopo qualche secondo vedrai che la maionese avrà raggiunto la giusta cremosità.

Per preparare la salsa rosa occorrono:

Ketchup 45 gr

Salsa Worcestershire 1 cucchiaino

Brandy 1 cucchiaino

Tabasco q.b.

Una volta pronta la maionese, versala in una ciotola, aggiungi il ketchup, la salsa worcestershire, il brandy e mescola tutto. Dopodiché, aggiungi qualche goccia di tabasco e continua a mescolare.

Ora passa ai gamberetti e al resto. Ecco qui gli ingredienti:

Gamberetti 16

Lattuga iceberg 60 gr

Limoni 4 fette

Dopo aver pulito i gamberetti, metti 4 code alla volta su una schiumarola e lasciale per una decina di secondi in acqua bollente per far arricciare i gamberetti, poi mettili in un piatto per farle scolare. Ripeti la stessa operazione con tutti gli altri. Taglia l’insalata a listarelle e versa un cucchiaio di salsa cocktail nel bicchiere. Aggiungi una foglia di insalata e poi ancora altra salsa. Metti nel bicchiere 4 gamberetti e una fettina di limone per decorazione. Servi subito o conserva in frigo per una mezz’ora prima di portare in tavola.

Davvero facile, vero?