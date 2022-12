Whatsapp, lo chiamano tutti ‘il trucco degli ex’: cosa ti permette di fare, pazzesco

Tieni a mente questo trucco su Whatsapp perché potrebbe tornarti utile quando meno te l’aspetti: c’entrano gli ex, ecco perché!

Negli ultimi decenni la tecnologia ci ha aperto sentieri prima invalicabili semplificandoci un bel po’ la vita. Tuttavia, chi non ha tanta dimestichezza col web e soprattutto con i social, potrebbe spesso percepire queste risorse come delle autentiche ‘diavolerie’, complicate e incomprensibili. La verità è che molto spesso le cose sono più semplici di quanto possa sembrare, anche quando si tratta di Internet!

Fra gli strumenti oggi più utilizzati c’è sicuramente Whatsapp, il servizio gratuito di messaggistica istantanea che da circa tredici anni ha rivoluzionato il mondo della comunicazione. Ogni giorno, sono milioni i messaggi inviati e ricevuti dagli utenti di tutto il mondo grazie a questa comodissima app, che permette di scambiarsi anche foto, video, informazioni importanti, documenti, file audio e tanto altro.

Conoscendone le tante innovazioni apportate in questi anni, è possibile sfruttarne al meglio le potenzialità e, se hai letto qualche nostro articolo precedente al riguardo, si tratta sempre di trucchetti davvero facili e di grande utilità per la maggior parte di noi. Ovviamente, come tutti sanno, Whatsapp dà anche la possibilità di bloccare un contatto con cui per vari motivi non desideri più interagire. Una funzione davvero importante, perché utile per tutelare la privacy.

A volte, però, può capitare di trovarsi dall’altra parte e cioè di essere bloccati, magari proprio da un ex con cui hai litigato pesantemente o, più semplicemente, da un caro amico. Qualcuno, addirittura, applica il blocco senza che ci sia stato neanche un litigio vero e proprio, lasciando quindi l’altra persona in balia di una marea di domande. Un gesto sicuramente brutto, a cui non bisognerebbe mai arrivare se non in casi estremi come lo stalking o altri comportamenti che possano far sentire in pericolo.

Se sei una persona tranquilla e che vorrebbe soltanto la possibilità di chiarire con una persona a cui vuoi bene, una soluzione potrebbe esserci. Si tratta di un trucchetto per riuscire a contattare colui o colei che ti ha bloccato.

Whatsapp, come chattare con qualcuno che ti ha bloccato: il trucco è tutto qui

Conosciuto come ‘il trucco degli ex’, questo stratagemma è davvero molto semplice e ti consentirà di fare un ultimo tentativo di riappacificazione se tieni particolarmente ad un rapporto d’amore o di amicizia. Se tra te e la persona in questione c’era un profondo legame, ci sarà sicuramente un contatto in comune nella vostra rubrica.

Chiedi a questa persona di aiutarti a creare l’occasione per un chiarimento. Non stiamo parlando di un incontro a sorpresa, anzi diremmo che un ‘tranello’ del genere sarebbe da evitare assolutamente. L’altro potrebbe arrabbiarsi moltissimo e allontanarsi ancora di più. Semplicemente, chiedi al contatto in comune di creare un gruppo in cui aggiungere sia te che il tuo ex o il tuo amico. Il ‘terzo incomodo’ dovrà quindi uscire dalla chat e tu potrai a quel punto scrivere di nuovo a chi ti ha bloccato. Ovviamente, non è detto che otterrai risposta, ma tentar non nuoce.

Ti è mai capitato di trovarti in una situazione del genere?