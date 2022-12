Dovrà sopportare (forse troppo) questo segno e dovrà stringere i denti: all’orizzonte non ci sono scenari tranquilli, bisogna tenere duro adesso.

Dopo aver trascorso il Natale in famiglia e con gli amici, molte persone faranno lo stesso anche questo 31 dicembre. In attesa di festeggiare il nuovo anno, ci stiamo dedicando agli ultimi preparativi per la cena che ci sarà fra poche ore. Ogni momento è buono per festeggiare e questo è perfetto per farlo, non trovate? Soprattutto quando arrivano queste giornate di festa perchè portano grande allegria.

Dato che manca pochissimo all’arrivo del 2023 in molti si chiedono cosa succederà con il nuovo anno, se questo vedrà un miglioramento in tutti i campi della vita o sarà ancora ricco di alti e bassi. In queste ultime settimane abbiamo vissuto una situazione toccata da grosse difficoltà e adesso abbiamo accesa la speranza che possa esserci una svolta.

Possiamo scoprire che cosa ci riserva il futuro leggendo l’oroscopo. Sono molte le persone che hanno l’abitudine di leggerlo ogni mattina. C’è chi lo fa proprio per scoprire cosa succederà e chi lo legge per curiosità. Ecco, allora cosa dobbiamo aspettarci? Vi abbiamo detto in precedenti articoli che qualche segno si dedicherà molto di più al lavoro e riuscirà a raggiungerà tutti gli obiettivi. C’è chi invece penserà più alla famiglia, gli darà maggiori attenzioni e passerà più tempo insieme. Un altro segno invece dovrà affrontare un periodo non proprio ottimale: dovrà stringere i denti perchè all’orizzonte non ci sono scenari tranquilli.

Dovrà sopportare (forse troppo) questo segno e dovrà stringere i denti: stanno per arrivare scenari non proprio tranquilli

Qualche segno dello zodiaco nei prossimi mesi sarà concentrato su lavoro. Grazie all’impegno riuscirà a raggiungere gli obiettivi che da tempo si era prefissato. Altri invece avranno una maggiore cura per la famiglia. Il segno del Sagittario sta per entrare in un periodo non proprio fortunato. Il nuovo anno a quanto pare non comincia come si aspettava e dovrà fare i conti con alcune difficoltà.

Ogni cosa sembra toccata da questo vento che corre a sfavore. Il lavoro, l’aspetto economico, la questione sentimentale e anche il rapporto in famiglia. Dovranno fare molta attenzione a non farsi influenzare dal momento, questo per evitare che la situazione peggiori. E’ stato messo a dura prova nelle settimane precedenti e lo sarà ancora nelle prossime. Ci saranno alti e bassi e a creare delle crepe saranno le persone intorno che gli proporranno nuovi obiettivi da raggiungere ma senza mostrargli una reale concretezza e questo potrebbe mandarli in crisi.

Per questo saranno abbastanza nervosi e porteranno questo stato anche in famiglia. Cercate di tenere da parte le questioni che non riguardano il privato e la casa per non alimentare l’astio. Nel corso dei mesi però se userete lucidità e consapevolezza tutto questo passerà.