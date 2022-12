Figli dei Vip: quali coppie metteranno al mondo un bambino nel 2023; ecco le famiglie che si allargheranno con l’arrivo del nuovo anno.

Mancano poche ore all’inizio di un nuovo anno. Un anno in cui tantissime famiglie ‘vip’ si allargheranno: tante coppie famose, super amate, sono in attesa di un bebè. Il primo per tanti innamorati, ma anche il secondo o terzo per diverse coppie… Fiocchi rosa e fiocchi azzurri in arrivo, per la gioia dei genitori.

Ma chi sono i figli dei vip che stanno per unirsi alle loro famiglie? La cicogna sta per fare visita a casa di moltissimi personaggi famosi, tra cui tanti ex volti di trasmissione amatissime della tv. Chi sta per diventare mamma e papà per la prima, seconda o terza volta? Scopriamolo insieme!

Le coppie che avranno un bambino nel 2023: i figli dei vip in arrivo

Tantissimi piccoli in arrivo per le celebrità italiane e non: il 2023 sarà anno ricco di nascite e tantissimi fiocchi rosa e azzurri decoreranno proprio le case di molti personaggi noti. Tra questi ci sono loro, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, pronti ad accogliere la piccola Celine, che verrà alla luce il prossimo maggio. Una gioia immensa per la coppia, nata nella casa del GF Vip circa un anno fa. Primo bebè in arrivo anche per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che sono in attesa di un maschietto: primo nipotino per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che non vedono l’ora di accogliere il piccolo. Fiocco azzurro in arrivo anche per un’altra meravigliosa coppia: quella formata da Luca Argentero e Cristina Marino, che nel 2023 daranno un fratellino alla piccola Nina Speranza, nata due anni fa.

Gravidanza in contemporanea per due sorelle amatissime dal pubblico di Uomini e Donne. Parliamo di Beatrice e Ludovica Valli, entrambe in dolce attesa. La prima aspetta un’altra femminuccia da Marco Fantini ( si tratta del terzo figlio per loro, il quarto per Beatrice, già mamma di Alle), mentre Ludovica sarà mamma per la seconda volta. In arrivo, tra febbraio e marzo, un maschietto, il secondo dal compagno Gianmaria Di Gregorio. Ma non è finita qui!

Sempre da Uomini e Donne, un’altra famiglia nata nel dating show di Canale 5 si sta allargando: è quella di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La piccola Arya sta per accogliere un fratellino! Chi sta per accogliere una sorellina sono invece i piccoli di Alvaro Morata e Alice Campello, in attesa, finalmente, di una femminuccia.

Dopo tre maschietti, il calciatore spagnolo e l’influencer sono in attesa di una principessa, che si chiamerà Bella. Non possiamo che mandare i nostri doppi auguri a tutte queste meravigliose famiglie, per le quali il 2023 sarà un anno indimenticabile.