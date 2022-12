Vuoi dare alle tue labbra sottili una forma accentuata? Con questo trucco avrai l’effetto desiderato

Vuoi dare alle tue labbra sottili una forma accentuata? Con questo trucco avrai l’effetto che hai sempre desiderato, prova a fare così!

Il trucco fa parte della nostra quotidianità. Ogni giorno prima di scendere usiamo i cosmetici che abbiamo comperato. Se dobbiamo andare a fare degli acquisti o a far visita a qualche parente, siamo soliti truccarci in maniera più leggera e naturale. Per dare al viso questo effetto possiamo fare make up diversi. Il primo prodotto che utilizziamo è il fondotinta e segue poi la cipria.

Dobbiamo sempre cercare i colori giusti per non far notare il distacco. Inoltre è necessario stendere questi due cosmetici in maniera ottimale altrimenti incorreremmo in errori e sul volto comparirebbero della macchie. Subito dopo usiamo il mascara che andremo a mettere facendo ondulazioni o a zig zag. Infine possiamo aggiungere un po’ di blush alle guance per dare al viso colore e per ultimo il rossetto. Questo è un trucco effetto naturale che possiamo fare ogni giorno se non dobbiamo andare a eventi o feste. Se invece dobbiamo recarci ad occasioni importanti allora in quel caso scegliamo di fare un trucco più accentuato e visibile.

Nel mondo della cosmetica ci sono tantissimi segreti che non tutti conoscono. C’è però chi anche conoscendoli tende a truccarsi senza metterli in pratica. Per alcune persone è un problema avere labbra sottili ma non lo sarà per molto perchè anche in questo caso abbiamo la soluzione: seguite questi passaggi e avrete l’effetto desiderato.

Vuoi dare alle tue labbra sottili una forma accentuata? Con questo trucco avrai l’effetto che ha sempre desiderato

Truccare le labbra è molto semplice anche se spesso cadiamo in piccoli errori. Infatti capita di mettere il rossetto troppo fuori i bordi e si crei un vero e proprio pasticcio. Molte persone credono che mettendo il colore sopra il confine appariranno più grandi e voluminose. Questo è sicuramente un modo per far sembrare le labbra più ‘grosse’ ma bisogna fare attenzione a non esagerare altrimenti si darebbe un effetto non proprio piacevole.

Per chi ha le labbra molto sottili è sempre un problema. Sembrano sempre molto piccole e non si riesce a dare la forma che si vuole. Se volete dargli una forma accentuata dovete fare in questo modo: potete utilizzare una matita di una tinta a vostro piacere, anche più scura ma non troppo, che andrete poi ad applicare prima del rossetto. Dovete tracciare una linea ricalcando i bordi, andando di pochissimo fuori, in modo che non si noti.

Subito dopo dovrete semplicemente usare il rossetto del colore che preferite. Ovviamente non deve essere di una tonalità che crei un contrasto evidente altrimenti il make up sulle labbra non avrebbe una visuale omogenea. Se fate in questo modo vedrete che riuscirete a dare alle vostre labbra sottili una forma accentuata.