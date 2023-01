Cosa fare se il test di gravidanza esce negativo ma continua a non venirti il ciclo

Cosa bisogna fare se il test di gravidanza risulta negativo ma continua a non venirti il ciclo? I consigli da non sottovalutare.

La stragrande maggioranza delle donne, diciamoci la verità, vuole diventare mamma e mettere in pratica il proprio istinto materno. È proprio per questo motivo che coloro che non riescono a diventarlo subito, tendono a provare di tutto pur di realizzare il loro sogno. Lo sa molto bene questa famosa attrice, che recentemente ha raccontato di preso in considerazione diverse ipotesi pur di diventarlo ma non di esserci mai riuscita.

Se anche tu, insieme al tuo compagno, vuoi fortemente rimanere incinta e il test risulta negativo nonostante ti continui a non venire il ciclo, la prima cosa da fare è non farti prendere dalla disperazione. Possiamo chiaramente comprendere la delusione e la frustrazione del momento, ma in situazioni come queste sarebbe sempre meglio mantenere la calma e tentare di capire come procedere. A tal proposito, cosa bisogna fare?

Prima di consigliarti cosa occorre fare qualora il test negativo esce negativo ma il ciclo non ti arriva, ti consigliamo di leggere ciò che abbiamo recentemente spiegato su quando sia indispensabile fare il test di gravidanza. Una volta detto questo, non ci resta che spiegarvi come sia possibile procedere.

Cosa fare quando il test di gravidanza è negativo ma il ciclo non arriva? I consigli

Appurato che non bisogna assolutamente disperarsi quando il test di gravidanza risulta negativo – anche se ci rendiamo conto che è davvero difficile mantenere la calma in un contesto del genere – bisogna capire come occorre procedere soprattutto quando il ciclo continua a non arrivare. Ricordate, infatti, che un ritardo delle mestruazioni non significa sempre una gravidanza! Detto questo, procediamo con quello che bisogna sapere.

Perché il test di gravidanza ha avuto esito negativo, ma il ‘menarca’ continua a non arrivare? Le motivazioni, a quanto pare, sono due:

Non si è in dolce attesa; Il test di gravidanza è stato fatto con netto anticipo e quindi il test non ha percepito l’ormone Hcg.

Una volta spiegate queste due condizioni, avete davanti a voi un’unica alternativa: ripetere il test qualche giorno dopo. Che sia a distanza di settimane o di giorni, è importante ripeterlo – soprattutto se si ha la convinzione di essere in dolce attesa – e, quindi, di attendere!

Care future mamme, non avete quindi molta scelta! Qualora vi doveste trovare in una situazione del genere, vi consigliamo di portare tantissima pazienza. E, soprattutto, di non disperarvi affatto. D’altra parte, come si suol dire: le cose belle arrivano per chi sa aspettare, no?

Qualora aveste fatto più test di gravidanza con esito negativo e il ciclo continua a non arrivare, allora vi consigliamo di contattare uno specialista.