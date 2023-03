Disney Plus, tutte le novità in arrivo ad aprile 2023: alcune sono imperdibili

Disney Plus, tutte le novità già programmate per il mese di aprile 2023. E’ arrivata la bella stagione e con la primavera ecco un palinsesto…da sogno.

Chi ha mai pensato, anche solo per un istante, come sarebbe stata la sua vita senza Walt Disney? Senza i fumetti di Topolino e Minnie, Zio Paperone, Paperino ed i pestiferi nipotini Qui, Quo e Qua. Senza i film di animazione che da decenni incantano intere generazioni in tutti gli angoli del globo, da Biancaneve e i sette nani fino a La Bella e la Bestia.

Non avremmo goduto di un intero mondo fatto soltanto di geniale fantasia. Il mondo Disney è poi diventato un intero universo dove al suo interno vi sono i parchi tematici, come Disneyland, sogno confessato, e tanto desiderato, da tutti i bambini. Oggi, nell’epoca della grande evoluzione della televisione, la Disney è pienamente al passo con i tempi e, forse, come sempre, un passo più avanti. Disney+ è un servizio di video on demand completamente gestito da Disney Media and Entertainment Distribution.

Oggi è una delle più importanti piattaforme streaming di film e serie tv, in costante lotta per il primato mondiale con Netflix e Paramount+. La piattaforma, come sapranno bene i nostri ragazzi, distribuisce film e serie televisive prodotti da The Walt Disney Studios e da Walt Disney Television. Senza poi dimenticare le sezioni speciali quali Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Disney Plus, tutte le novità per il mese di aprile

Per l’arrivo della primavera Disney+ ha stilato un palinsesto ricco di appuntamenti imperdibili. L’elenco riportato in basso ha al suo interno tutti i contenuti fin qui disponibili sulla piattaforma.

5 Aprile – The Good Mothers (Serie Tv) 5 Aprile – The Resident 6 – seconda parte – (Serie Tv) 5 Aprile – Arrested Development 1-3- (Serie Tv) 5 Aprile – Faccia a faccia con Papa Francesco (Documentario) 5 Aprile – Crossover (Serie Tv) 7 Aprile – Le piccole cose della vita – (Serie Tv) 12 Aprile – Will Trent – (Serie Tv) 12 Aprile – 9-1-1 Lone Star 4 – (Serie Tv) 19 Aprile – How I Met Your Father 2 -prima parte – (Serie Tv) 26 Aprile – Sam – Una vita da sassone – (Serie Tv) 28 Aprile – Peter Pan & Wendy (Film)



Il mese di aprile si presenta pertanto con una programmazione ricchissima. E l’ultimo titolo, poi, ci riporta magicamente, all’Isola che non c’è, a Peter Pan, a Wendy, ai bimbi sperduti ed all’eterno bambino che è in ognuno di noi. Sempre. Quindi non ci resta che aspettare ancora poche ore, per vedere finalmente una programmazione da sogno.