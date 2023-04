Con la dieta Dukan si perde peso in poco tempo: ma non è tutto oro ciò che luccica. Cosa c’è dietro

La dieta Dukan è conosciuta da diversi anni e verso il 2010 era tra le più seguite al mondo. Seguirla a lungo però può essere rischioso per la salute.

I riferimenti alla dieta inventata da Pierre Dukan non si trovano solo nei consigli delle star. Addirittura la cita Lauren Weisberger nel suo romanzo “Il Diavolo veste Prada” dove la tirannica Miranda Priestly pare che la segua alla lettera. La caratteristica saliente del regime alimentare proposto è l’abbondanza di cibi ricchi di proteine a sfavore invece dei carboidrati. La dieta promette risultati in breve tempo, ma il fatto che Dukan stesso risulti radiato dall’albo dei medici dovrebbe suscitare qualche domanda.

La struttura di questo metodo per dimagrire è costituita da quattro fasi in tutto: due per perdere peso e due per stabilizzarlo. La prima fase è quella più destabilizzante in quanto prevede consumo stretto di proteine per circa una settimana. Già a questo livello si notano le prime carenze perché sono previsti integratori multivitaminici oltre al fatto che l’organismo consuma il grasso corporeo in breve tempo per ottenere l’energia che prima aveva dai carbodrati.

Nella fase due si inizia a mangiare più verdura oltre all’avena per compensare la carenza di fibre alimentari. Il livello tre prevede l’aggiunta graduale degli alimenti che si erano tolti nelle fasi precedenti (pane, frutta, pasta…) e infine c’è l’ultimo passaggio, quello della stabilizzazione. Arrivati al termine della dieta si mantiene un solo giorno dedicato solo alle proteine.

Effetti sull’organismo

Gli alimenti proteici se assunti in grosse quantità finiscono con l’affaticare soprattutto il fegato e i reni anche perché la quantità di azoto da eliminare cresce notevolmente. Nel tempo si rischia di incorrere in problematiche cardiovascolari proprio perché i reni filtrano il sangue ma se iniziano a cedere si accumulano sali in eccesso nella circolazione. Per rendere l’idea un tempo era proprio la dieta ricca di carne rossa a provocare la gotta nei re e nei nobili delle corti europee.

Tra gli effetti indesiderati si può notare anche un problema a livello dell’alito che diventa sgradevole e lo stesso per quanto riguarda il sudore. Possono insorgere anche problemi di digestione dato che l’apporto di fibre della dieta Dukan è scarso, con stipsi e senso di pesantezza.

Esistono alternative più salutari rispetto alla dieta Dukan dove l’alimentazione è più variata e lo stress per l’organismo ridotto. Oltre alle problematiche di salute che può portare si tratta anche di un regime alimentare monotono e che stanca facilmente.