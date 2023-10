È giusto svegliare i neonati? Le parole dell’esperto svelano quello che in pochi immaginano

Le mamme non sanno se possa essere giusto svegliare i neonati e sono spesso in dubbio su come agire. Il consulto di un esperto potrà eliminare i dubbi.

Gestire un bambino piccolo, specialmente se si è alla prima esperienza, può non essere semplice, ma questo non significa sentirsi inadeguate. E’ più che normale avere qualche dubbio, che può essere risolto spesso chiedendo consiglio alle amiche, ma soprattutto a una mamma, a cui si può parlare senza remore e ammettere anche eventuali difficoltà.

Le neomamme possono però manifestare un dubbio che può essere comune a molte: è giusto svegliare i neonati anche quando hanno intenzione di continuare a dormire, in modo tale da dare loro orari fissi? I pareri possono essere contrastanti, ma ascoltare l’opinione di un esperto può consentire di capire come sia meglio agire.

E’ giusto svegliare i neonati? Un dubbio comune

Non è così raro ritrovarsi con un bambino di pochi mesi che ha letteralmente scambiato il giorno con la notte, quindi tende a dormire durante la giornata ed è invece attivo la notte. Sopportare questa situazione può essere tutt’altro che semplice, specialmente se uno dei due genitori lavora e non può permettersi di passare una o più nottate in bianco.

Ogni neomamma o neopapà si augurerebbe ovviamente che il proprio figlio, anche se ha solo pochi mesi, abbia orari cadenzati ma anche questo non è sempre possibile. Questo potrebbe spingere a svegliare i neonati pper farli mangiare anche se appaiono particolarmente stanchi, sperando che agire in un modo possibile possa permettere nell’arco di breve tempo a ottenere l’effetto desiderato.

A dare un suggerimento su come comportarsi in merito a un dilemma che coinvolge praticamente tutti i genitori è il dottor Claudio Olivieri, chirurgo pediatrico che ha quindi grande esperienza sul campo. E’ bene farlo con i piccoli che sono nati pretermine e che hanno quindi bisogno di recuperare il peso, se l’allattamento invece procede nel modo migliore e il bimbo non ha alcun problema di salute si puà tranquillamente permettergli di continuare a dormire. A quel punto anche mamma e papà potranno trarne giovamento e godere di qualche ora di sonno in più.

Il sonno è importante

Svegliare i neonati non sembra essere quindi necessario, specialmente se il piccolo non presenta particolari problemi. Ci sono solo pochi casi in cui questo può essere indispensabile:

cresce poco e in modo lento;

fa pochi bisogni e non in modo regolare;

fatica a recuperare peso, situazione frequente soprattutto nei nati prematuri.

Chi vive queste situazioni potrebbe svegliarli ogni 2 o 3 ore durante il giorno e dopo 4 ore di sonno la notte. Non sono infrequenti le situazioni in cui le mamme stanno allattando il figlio e si rendono conto che questo si addormenta, non riuscendo quindi a mangiare a sufficienza. Questo non rappresenta un problema se avviene raramente, se invece si tratta di un comportamento continuativo è bene parlarne con il pediatra, che saprà indicare cosa fare per risolvere.

A volte i piccoli possono arrivare a chiudere gli occhi anche quando mangiano con il biberon, ma questo può risultare pericoloso. C’è infatti il rischio che possa ingurgitare aria e soffocare, è bene quindi sollervarlo e massaggiargli la schiena, in modo tale che possa digerire.